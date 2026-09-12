Prediksi Skor Osasuna vs Espanyol di Liga Spanyol: Los Periquitos Bakal Sulitkan Tuan Rumah!

JawaPos.com — Osasuna menjamu Espanyol pada pekan kelima Liga Spanyol 2026/2027 di Estadio El Sadar, Sabtu (12/9/2026) pukul 21.15 WIB.

Tuan rumah datang dengan koleksi tujuh poin dari empat pertandingan, sedangkan Espanyol mengantongi empat poin.

Duel ini diprediksi ketat karena kedua tim sama-sama membutuhkan hasil positif untuk memperbaiki posisi di papan klasemen.

Osasuna Ingin Bangkit setelah Dibantai Alaves Osasuna punya modal tujuh poin dari empat laga berkat dua kemenangan, satu imbang, dan satu kekalahan.

Los Rojillos mengawali musim dengan hasil imbang 0-0 melawan Levante, kemudian mengalahkan Celta Vigo dan Getafe secara beruntun sebelum dihantam Alaves dengan skor telak 5-2 pada 6 September.

Hasil melawan Alaves menjadi pekerjaan rumah besar bagi Luis Miguel Ramis.

Osasuna sebelumnya memperlihatkan performa menjanjikan, tetapi kekalahan dengan kebobolan lima gol menunjukkan lini belakang masih bisa menjadi celah bagi lawan.

Posisi Osasuna saat ini berada di peringkat kedelapan dengan tujuh poin. Capaian tersebut menjadi awal yang jauh lebih baik dibanding musim lalu ketika mereka finis di posisi ke-17 dan hanya mampu menghindari ancaman degradasi.