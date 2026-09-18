Logo JawaPos
HomeSepak Bola Dunia
Author avatar - Image
Moch. Rizky Pratama Putra
Jumat, 18 September 2026 | 16.15 WIB

Prediksi Skor Osasuna vs Rayo Vallecano di Liga Spanyol: Los Franjirrojos Bisa Sulitkan Tuan Rumah

Osasuna dan Rayo Vallecano bersiap berduel di El Sadar Stadium dalam lanjutan Liga Spanyol 2026/2027. (Rayo Vallecano) - Image

Osasuna dan Rayo Vallecano bersiap berduel di El Sadar Stadium dalam lanjutan Liga Spanyol 2026/2027. (Rayo Vallecano)

JawaPos.com — Osasuna akan berusaha menghentikan tren tiga kekalahan beruntun saat menjamu Rayo Vallecano di El Sadar Stadium, Sabtu (19/9/2206) pukul 19.00 WIB, dalam lanjutan Liga Spanyol 2026/2027.

Kedua tim sama-sama mengoleksi 7 poin dari enam pertandingan, tetapi kondisi terbaru membuat duel ini berpotensi berjalan ketat dan minim gol.

Osasuna Punya Masalah di Lini Depan

Osasuna datang dengan modal kurang meyakinkan setelah kalah dalam tiga pertandingan terakhir melawan Alaves, Espanyol, dan Atletico Madrid.

Kekalahan paling telak terjadi pada laga terakhir ketika Los Rojillos dihantam Atletico Madrid dengan skor 4-0.

Rentetan hasil tersebut membuat Osasuna kini menempati posisi ke-13 klasemen dengan 7 poin dari enam pertandingan.

Luis Miguel Ramis tentu perlu segera menemukan solusi karena timnya juga gagal mencetak gol dalam dua pertandingan terakhir.

Padahal, Osasuna mengawali musim 2026/2027 dengan cukup menjanjikan melalui hasil imbang 0-0 melawan Levante.

Setelah itu, mereka mampu mencatat kemenangan beruntun atas Celta Vigo dan Getafe sebelum performanya menurun drastis dalam tiga laga berikutnya.

Situasi tersebut membuat pertandingan di El Sadar menjadi kesempatan penting bagi Osasuna untuk bangkit.

Editor: Edi Yulianto
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Prediksi Skor Atletico Madrid vs Osasuna di La Liga: Los Colchoneros Berpeluang Menang di Kandang - Image
Sepak Bola Dunia

Prediksi Skor Atletico Madrid vs Osasuna di La Liga: Los Colchoneros Berpeluang Menang di Kandang

Kamis, 17 September 2026 | 01.42 WIB

Prediksi Skor Atletico Madrid vs Osasuna di Liga Spanyol: Los Colchoneros Menang di Metropolitano - Image
Sepak Bola Dunia

Prediksi Skor Atletico Madrid vs Osasuna di Liga Spanyol: Los Colchoneros Menang di Metropolitano

Rabu, 16 September 2026 | 14.04 WIB

Prediksi Skor Osasuna vs Espanyol di Liga Spanyol: Los Periquitos Bakal Sulitkan Tuan Rumah! - Image
Sepak Bola Dunia

Prediksi Skor Osasuna vs Espanyol di Liga Spanyol: Los Periquitos Bakal Sulitkan Tuan Rumah!

Sabtu, 12 September 2026 | 15.22 WIB

Terpopuler

Prediksi Skor Celtic vs Ferencvaros di Liga Europa: Kans The Hoops Permalukan Lawan di Celtic Park - Image
1

Prediksi Skor Celtic vs Ferencvaros di Liga Europa: Kans The Hoops Permalukan Lawan di Celtic Park

2

Prediksi Skor FC Seoul vs Persib di ACL Two: Maung Bandung Hadapi Ujian Berat di Korea

3

Prediksi Skor Olympiacos vs Jagiellonia Bialystok di Liga Europa: Thrylos Amankan 3 Poin Kandang

4

Prediksi Skor Malaga vs Villarreal di Liga Spanyol: Kapal Selam Kuning Siap Bombardir Tuan Rumah

5

Prediksi Skor Levante vs Athletic Bilbao: Duel Tim Papan Tengah LaLiga Berpotensi Berlangsung Ketat

6

Prediksi Skor Levante vs Athletic Bilbao di Liga Spanyol: Los Leones Bidik Poin di Laga Tandang

7

Prediksi Skor Real Betis vs Getafe di Liga Spanyol: Los Verdiblancos Siap Sikat Perlawanan Tim Tamu

8

Prediksi Skor Lillestrom vs Torreense di Liga Europa: Kans Kanarifuglene Menang di Arasen Stadion

9

Prediksi Skor Besiktas vs Marseille di Liga Europa: Kara Kartallar Cabik-cabik Tim Tamu di Tupras

10

Prediksi Skor Levski Sofia vs Red Bull Salzburg di Liga Europa: Misi Die Roten Bullen Curi Poin

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore