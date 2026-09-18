Prediksi Skor Osasuna vs Rayo Vallecano di Liga Spanyol: Los Franjirrojos Bisa Sulitkan Tuan Rumah

Osasuna dan Rayo Vallecano bersiap berduel di El Sadar Stadium dalam lanjutan Liga Spanyol 2026/2027. (Rayo Vallecano)
JawaPos.com — Osasuna akan berusaha menghentikan tren tiga kekalahan beruntun saat menjamu Rayo Vallecano di El Sadar Stadium, Sabtu (19/9/2206) pukul 19.00 WIB, dalam lanjutan Liga Spanyol 2026/2027.
Kedua tim sama-sama mengoleksi 7 poin dari enam pertandingan, tetapi kondisi terbaru membuat duel ini berpotensi berjalan ketat dan minim gol.
Osasuna datang dengan modal kurang meyakinkan setelah kalah dalam tiga pertandingan terakhir melawan Alaves, Espanyol, dan Atletico Madrid.
Kekalahan paling telak terjadi pada laga terakhir ketika Los Rojillos dihantam Atletico Madrid dengan skor 4-0.
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Rentetan hasil tersebut membuat Osasuna kini menempati posisi ke-13 klasemen dengan 7 poin dari enam pertandingan.
Luis Miguel Ramis tentu perlu segera menemukan solusi karena timnya juga gagal mencetak gol dalam dua pertandingan terakhir.
Padahal, Osasuna mengawali musim 2026/2027 dengan cukup menjanjikan melalui hasil imbang 0-0 melawan Levante.
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Setelah itu, mereka mampu mencatat kemenangan beruntun atas Celta Vigo dan Getafe sebelum performanya menurun drastis dalam tiga laga berikutnya.
Situasi tersebut membuat pertandingan di El Sadar menjadi kesempatan penting bagi Osasuna untuk bangkit.
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Jawa Pos
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