Prediksi Skor Atletico Madrid vs Osasuna di La Liga: Los Colchoneros Berpeluang Menang di Kandang

Aksi Atletico Madrid dalam lanjutan Liga Spanyol. (Atletico Madrid)
JawaPos.com - Atletico Madrid akan menjamu Osasuna pada pekan keenam La Liga 2026/2027. Pertandingan tersebut dijadwalkan berlangsung di Riyadh Air Metropolitano, Kamis (17/9/2026) dini hari WIB.
Laga Atletico Madrid vs Osasuna menjadi kesempatan bagi tuan rumah untuk melanjutkan momentum positif setelah meraih kemenangan meyakinkan atas Real Sociedad. Los Colchoneros sebelumnya menang dengan skor 3-0 dalam pertandingan yang dimainkan di kandang lawan.
Kemenangan tersebut cukup penting bagi Atletico Madrid setelah mereka sempat mendapatkan hasil kurang memuaskan pada awal musim. Tim asuhan Diego Simeone sebelumnya harus mengakui keunggulan Athletic Bilbao di La Liga dan Liverpool dalam pertandingan lainnya.
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Kini, Atletico Madrid berusaha menjaga konsistensi ketika menghadapi Osasuna. Dari lima pertandingan yang sudah dimainkan, Atletico mengoleksi 10 poin.
Catatan tersebut membuat mereka masih berada dalam persaingan papan atas dan membutuhkan kemenangan untuk terus menjaga posisi.
Sementara itu, Osasuna datang dengan modal yang berbeda. Tim tamu sempat tampil cukup menjanjikan dengan mengumpulkan tujuh poin dari tiga pertandingan pertama. Namun, performa mereka kemudian menurun setelah menelan dua kekalahan beruntun.
Osasuna kalah 2-5 dari Alaves sebelum kembali tumbang 0-2 ketika menghadapi Espanyol. Dua hasil tersebut membuat tim besutan Luis Miguel Ramis harus segera menemukan kembali permainan terbaiknya jika ingin mencuri poin dari markas Atletico Madrid.
Tantangan Osasuna semakin berat karena mereka harus bermain di Metropolitano. Atletico dikenal mampu tampil agresif ketika bermain di hadapan pendukung sendiri. Tekanan tinggi dan permainan fisik menjadi salah satu karakter yang kemungkinan kembali diperlihatkan tuan rumah.
Meski begitu, Osasuna bukan tanpa ancaman. Nama Ante Budimir patut menjadi perhatian utama barisan pertahanan Atletico Madrid. Penyerang asal Kroasia tersebut sudah mencetak empat gol dalam lima penampilan di La Liga musim ini.
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