Prediksi Skor Lazio vs AC Milan di Liga Italia: Rossoneri Melawan Kemustahilan di Stadio Olimpico!

JawaPos.com — Lazio diprediksi bermain imbang melawan AC Milan pada pekan keempat Liga Italia di Stadio Olimpico, Sabtu (12/9/2026) pukul 23.00 WIB.

Lazio datang dengan modal sempurna tiga kemenangan beruntun, sedangkan AC Milan belum terkalahkan setelah meraih dua kemenangan dan satu hasil imbang dalam tiga pertandingan awal.

Lazio Punya Modal Sempurna Lazio sedang berada dalam momentum positif setelah mengamankan sembilan poin dari tiga pertandingan Serie A.

Tim asuhan Gennaro Gattuso tersebut selalu menang, termasuk ketika bangkit dari ketertinggalan untuk mengalahkan Udinese 2-1 pada pertandingan terakhir.

Davide Frattesi kembali menjadi salah satu pemain penting setelah mencetak gol dalam tiga pertandingan beruntun.

Albert Gudmundsson kemudian memastikan kemenangan Lazio lewat sundulan pada menit ke-88, sekaligus membuat comeback dramatis di markas Udinese.

Start sempurna ini menjadi pencapaian istimewa bagi Lazio karena mereka baru tiga kali sepanjang sejarah memenangi tiga pertandingan pertama Serie A.

Sebelumnya, catatan serupa terakhir kali mereka bukukan pada 2012, sehingga kepercayaan diri skuad Gattuso semakin tinggi.