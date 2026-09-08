Mbappe Menyindir Raphinha dan Dembele soal Persaingan Memenangi Ballon d’Or

JawaPos.com - Kylian Mbappe tak menghindar ketika mendapat pertanyaan mengenai kontribusi defensif dalam persaingan menjadi pemain terbaik dunia.

Isu tersebut kembali mencuat menjelang pertandingan Real Madrid melawan Inter Milan di Liga Champions. Mbappe, yang menjadi salah satu pemain Real Madrid yang berbicara kepada media dalam konferensi pers, ditanya mengenai perdebatan soal kontribusi defensif para pemain depan.

Selama kariernya, kurangnya kontribusi defensif Mbappe memang kerap menjadi salah satu argumen yang digunakan untuk mempertanyakan peluangnya membawa tim meraih kesuksesan di Liga Champions.

Perdebatan itu semakin menarik setelah PSG berhasil memenangkan dua Piala Eropa tanpa Mbappe. Di sisi lain, Ousmane Dembele menjadi bagian penting dari permainan pressing tinggi yang diterapkan Luis Enrique.

Mbappe: Saya Bisa Saja Bilang Saya Lebih Banyak Mencetak Gol

Melansir Mundo Deportivo, alih-alih menghindari pertanyaan tersebut, Mbappe justru memberikan jawaban yang cukup terbuka.

"Tentu saja kami harus meningkatkan kemampuan, dan itu wajar bagi kami sebagai pemain. Saya bisa saja berpura-pura bodoh dan mengatakan bahwa saya mencetak lebih banyak gol daripada mereka dan bahwa saya melakukan hal-hal yang tidak mereka lakukan, tetapi ini adalah perdebatan yang tak berkesudahan.”

“Saya pikir dengan bola, kami harus melakukan lebih banyak hal dengan lebih baik, dan itulah kehidupan bagi tim papan atas," kata pemain tersebut.

Pernyataan tersebut sekaligus memperlihatkan bagaimana Mbappe melihat perdebatan mengenai kontribusi seorang penyerang. Baginya, pemain top tidak cukup hanya mengandalkan statistik gol, tetapi juga harus terus meningkatkan aspek lain dalam permainan.