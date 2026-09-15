Kehilangan Poin Lagi, Xabi Alonso Kritik Pertahanan Chelsea yang Rapuh

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JawaPos.com - Xabi Alonso tidak menutupi kelemahan Chelsea setelah timnya kembali kehilangan poin di Premier League. Pelatih asal Spanyol itu bahkan secara jujur mengakui bahwa timnya masih terlalu mudah memberikan kesempatan kepada lawan.
Chelsea hanya mampu bermain imbang 2-2 melawan tim promosi Hull City di Stamford Bridge, Sabtu sore. Hasil tersebut membuat The Blues kehilangan poin untuk pertandingan kedua secara beruntun.
Chelsea sebenarnya sempat unggul lebih dulu. Namun, dua gol Hull dalam rentang enam menit membuat pertandingan berbalik arah sebelum João Pedro akhirnya mencetak gol penyama kedudukan.
Masalahnya, hasil imbang ini kembali memperlihatkan persoalan yang sama: Chelsea memiliki lini serang berbahaya, tetapi pertahanannya terlalu rapuh.
Alonso Ingin Chelsea Berhenti "Menghibur"
Melansir Sports Illustrated, Chelsea memang mampu menghasilkan pertandingan yang menarik karena kualitas lini depannya. Namun, bagi Alonso, pertandingan semacam itu tidak selalu menjadi sesuatu yang positif jika timnya terus memberikan peluang kepada lawan.
“Mungkin semua ini menghibur,” kata Alonso setelah pertandingan.
“Tapi saya harap suatu hari nanti Anda akan mengatakan itu pertandingan yang membosankan dan kami menang, dan kami tidak memberikan momen-momen menghibur seperti ini, tetapi yang pasti, ini seperti mengulang beberapa pola yang sedang kami buat.”
Menurut Alonso, Chelsea sebenarnya sudah berada dalam posisi yang sangat menguntungkan sebelum Hull membalikkan keadaan.
“Akan butuh waktu, atau mungkin butuh beberapa saat, untuk memperbaiki kesalahan saat kita unggul, dan kita tetap harus bersaing dan tidak memberi mereka kesempatan dengan mudah untuk mengejar ketertinggalan, terutama pada gol pertama, kita bisa berbuat jauh lebih baik.”
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