Thibaut Courtois Tunda Penampilan Bersama Timnas Belgia hingga September 2027

Thibaut Courtois (Bein Sports)
JawaPos.com – Thibaut Courtois memutuskan untuk menunda kariernya bersama tim nasional Belgia hingga September 2027.
Dilansir dari laman Bein Sports pada Kamis (10/9), Kiper Real Madrid berusia 34 tahun itu terakhir kali memperkuat Belgia dalam penampilan internasional ke-115 pada Piala Dunia musim panas ini.
Courtois tidak akan memperkuat Belgia dalam kampanye Nations League mendatang di bawah pelatih baru Mark Van Bommel.
Keputusan tersebut diambil setelah Van Bommel memberi tahu Courtois bahwa dirinya tidak dapat menjamin posisi sebagai kiper utama Belgia dengan nomor punggung satu.
Courtois mengatakan hanya bersedia dipanggil secara khusus apabila tim nasional mengalami masalah cedera pada posisi penjaga gawang selama Nations League.
Courtois menyatakan kesiapannya untuk kembali memperkuat Belgia pada kualifikasi Euro 2028 dan berusaha merebut kembali posisi utama.
Selama Courtois absen, Van Bommel memiliki sejumlah pilihan lain di posisi penjaga gawang, termasuk Senne Lammens dari Manchester United dan Mike Penders dari Chelsea.
Courtois menyadari bahwa performa para kiper tersebut selama Nations League dapat memengaruhi keputusan Van Bommel ketika kualifikasi Euro 2028 dimulai.
Meski demikian, Courtois menegaskan keinginannya untuk membuktikan bahwa dirinya masih layak menjadi pilihan utama di bawah mistar Belgia.
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