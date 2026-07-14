Thibaut Courtois Ragukan Masa Depannya Bersama Timnas Belgia Usai Tersingkir dari Piala Dunia FIFA 2026

Thibaut Courtois (Bein Sports)
JawaPos.com – Thibaut Courtois mengaku masih meragukan masa depannya bersama Tim Nasional Belgia setelah timnya tersingkir pada perempat final Piala Dunia FIFA 2026.
Dilansir dari laman Bein Sports pada Senin (13/7), Kiper Real Madrid itu menyampaikan bahwa belum ada keputusan final mengenai kelanjutan karier internasionalnya. Pernyataan tersebut memunculkan spekulasi bahwa kiprah Courtois bersama Belgia bisa segera berakhir.
Courtois mengungkapkan keinginannya untuk beristirahat sejenak dari sepak bola internasional setelah berakhirnya Piala Dunia 2026. Ia mengaku berpeluang melewatkan ajang UEFA Nations League karena ingin memulihkan kondisi fisik dan mental.
Meski demikian, Courtois berharap dapat kembali memperkuat Belgia saat menjalani kualifikasi UEFA Euro 2028.
Kiper berusia 34 tahun itu menegaskan bahwa keputusan mengenai masa depannya tidak dapat diambil secara sepihak. Menurut Courtois, pembicaraan dengan Federasi Sepak Bola Belgia akan menjadi penentu kelanjutan kariernya di level internasional.
Apabila kedua pihak tidak mencapai kesepakatan, laga melawan Spanyol berpotensi menjadi penampilan terakhirnya bersama Tim Nasional Belgia.
Selama lebih dari satu dekade, Courtois menjadi salah satu pilar utama generasi emas Belgia di berbagai turnamen internasional. Kontribusinya di bawah mistar gawang menjadikannya sebagai salah satu pemain paling berpengaruh dalam sejarah sepak bola Belgia.
Meski belum memastikan akan pensiun dari tim nasional, masa depan Courtois bersama Belgia kini masih dipenuhi tanda tanya.
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