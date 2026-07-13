Thibaut Courtois Ingin Rehat dari Timnas, Kapten Belgia Cedera saat Lawan Spanyol di Piala Dunia 2026

Thibaut Courtois setelah laga kekalahan timnas Belgia lawan Spanyol. (Dok. IG/@belgianreddevils)
JawaPos.com - Kekalahan Belgia dari Spanyol pada perempat final Piala Dunia 2026, Sabtu (11/7), membuat Thibaut Courtois mulai mempertimbangkan masa depannya di tim nasional. Kiper berusia 34 tahun itu mengaku ingin mengurangi intensitas bermain bersama De Rode Duivels.
Courtois membuka peluang untuk beristirahat dari sepak bola internasional, setidaknya pada ajang UEFA Nations League, sebelum kembali memperkuat Belgia di kualifikasi Piala Eropa.
"Soal masa depan saya di timnas, kita lihat saja nanti. Mungkin saya ingin beristirahat dulu dari Nations League karena itu bukan turnamen yang paling penting, lalu kembali saat kualifikasi Euro. Tapi pada akhirnya keputusan ada di tangan federasi. Kalau tidak, mungkin hari ini adalah pertandingan terakhir saya," ujar Courtois, dikutip dari beIN Sports.
Dalam laga menghadapi Spanyol, Courtois harus meninggalkan lapangan lebih cepat pada menit ke-71 akibat cedera otot kaki. Tak lama kemudian, Belgia kebobolan lewat gol Mikel Merino pada menit ke-88 yang memastikan langkah De Rode Duivels terhenti di babak perempat final.
Meski merasa masih mampu bertahan beberapa menit lagi, Courtois memahami keputusan tim medis dan pelatih untuk menariknya keluar.
"Saya sebenarnya masih bisa bertahan lima atau sepuluh menit lagi, selama tidak harus menendang bola terlalu jauh. Tapi pada akhirnya tim adalah yang utama, saya memahami keputusan itu."
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