Thibaut Courtois Ingin Rehat dari Timnas, Kapten Belgia Cedera saat Lawan Spanyol di Piala Dunia 2026

"Soal masa depan saya di timnas, kita lihat saja nanti. Mungkin saya ingin beristirahat dulu dari Nations League karena itu bukan turnamen yang paling penting, lalu kembali saat kualifikasi Euro. Tapi pada akhirnya keputusan ada di tangan federasi. Kalau tidak, mungkin hari ini adalah pertandingan terakhir saya," ujar Courtois, dikutip dari beIN Sports.