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M Shofyan Dwi Kurniawan
Kamis, 3 September 2026 | 00.13 WIB

Thibaut Courtois Belum Puas dengan Performa Real Madrid Meski Menang Telak atas Malaga

ig @realmadrid - Image

ig @realmadrid

JawaPos.com - Kemenangan 4-0 atas Malaga memang terasa meyakinkan, tetapi Thibaut Courtois masih menemukan sejumlah hal yang perlu diperbaiki Real Madrid.

Los Blancos tampil luar biasa pada babak pertama di Santiago Bernabéu. Tiga gol berhasil dicetak sebelum turun minum, sementara permainan cepat dan agresif membuat Malaga kesulitan keluar dari tekanan.

Namun, standar yang diinginkan Courtois lebih tinggi dari sekadar kemenangan besar.

Sang kiper menilai Real Madrid kehilangan sebagian intensitas setelah jeda. Tim tuan rumah mulai memberikan terlalu banyak ruang dan penguasaan bola kepada Malaga, sesuatu yang menurutnya tidak boleh menjadi kebiasaan.

Babak Pertama Harus Jadi Standar

Melansir Mundo Deportivo, Real Madrid memang mampu mengontrol pertandingan dan akhirnya menang dengan selisih empat gol. Tetapi Courtois merasa permainan mereka seharusnya bisa jauh lebih konsisten selama 90 menit.

“Babak pertama sangat bagus; kami mencetak tiga gol, tetapi memang benar bahwa di menit-menit terakhir sebelum jeda, kami terlalu bertahan dan membiarkan mereka menciptakan beberapa peluang.

“Saat jeda babak pertama, manajer memberi tahu kami untuk berusaha mencetak lebih banyak gol dan, yang terpenting, tidak kebobolan.”

Memasuki babak kedua, Madrid memang tidak kehilangan kendali sepenuhnya. Namun, tempo permainan mereka menurun dan Malaga mendapatkan lebih banyak kesempatan untuk menguasai bola.

“Penting untuk mengetahui cara mempertahankan keunggulan, tetapi kami tidak bermain sebaik di babak kedua.

Editor: Hanny Suwindari
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