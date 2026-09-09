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Andre Rizal Hanafi
Kamis, 10 September 2026 | 04.37 WIB

Prediksi Skor PSG vs Slovan Bratislava di Liga Champions: Les Parisiens Bisa Unggul Telak

Prediksi skor PSG vs Slovan Bratislava di Liga Champions 2026/2027. Les Parisiens lebih diunggulkan dan diprediksi menang 3-0 di Paris. (Dok. PSG) - Image

Prediksi skor PSG vs Slovan Bratislava di Liga Champions 2026/2027. Les Parisiens lebih diunggulkan dan diprediksi menang 3-0 di Paris. (Dok. PSG)

JawaPos.com -  PSG mengawali perjalanan di Liga Champions dengan menjamu Slovan Bratislava di Parc des Princes. Meski performa domestik belum meyakinkan, kualitas skuad membuat Les Parisiens tetap difavoritkan.

Paris Saint-Germain (PSG) diprediksi mampu mengalahkan Slovan Bratislava pada matchday pertama Liga Champions 2026/2027 di Parc des Princes, Kamis (10/9/2026) pukul 02.00 WIB. Kualitas skuad dan keuntungan bermain di kandang membuat Les Parisiens lebih layak diunggulkan meski performa mereka di awal musim belum stabil.

PSG datang ke pertandingan ini dengan status juara bertahan dan mengusung target besar di Eropa. Mereka akan berusaha membuka perjalanan di fase liga dengan kemenangan sekaligus membangun momentum setelah hasil kurang memuaskan di kompetisi domestik.

Awal musim PSG memang belum sepenuhnya sesuai harapan. Mereka bermain imbang melawan Rennes dan Lille sebelum kalah 1-2 dari AS Monaco di Parc des Princes.

Kekalahan dari Monaco membuat PSG belum meraih kemenangan dalam tiga pertandingan Ligue 1. Namun, hasil tersebut tidak serta-merta menghilangkan keunggulan mereka ketika menghadapi Slovan.

Luis Enrique masih memiliki skuad dengan kualitas individu yang sangat tinggi. Khvicha Kvaratskhelia, Ousmane Dembele, dan Desire Doue menjadi kombinasi yang berpotensi membuat pertahanan Slovan kerepotan.

Di lini tengah, Fabian Ruiz, Vitinha, dan Joao Neves dapat menjadi motor permainan PSG. Penguasaan bola dan kemampuan mereka mengontrol tempo diperkirakan membuat tuan rumah mampu mendominasi pertandingan.

PSG juga mempunyai catatan Eropa yang jauh lebih meyakinkan. UEFA mencatat Les Parisiens tidak terkalahkan dalam 11 pertandingan Eropa terakhir, dengan tujuh kemenangan dan empat hasil imbang. Mereka juga hanya sekali kalah dalam 10 laga kandang terakhir di kompetisi Eropa.

Situasi tersebut menjadi tantangan besar bagi Slovan Bratislava. Klub Slovakia itu memang berhasil melewati babak kualifikasi dengan catatan impresif dan belum terkalahkan dalam tujuh pertandingan Eropa musim ini.

Slovan menyingkirkan Iberia Tbilisi, Mjallby, dan Celje untuk memastikan tempat di fase liga. Dalam proses tersebut, mereka meraih lima kemenangan dan dua hasil imbang.

Editor: Hendra
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