Cetak Hattrick Saat PSG Bungkam Slovan Brastilava, Ferran Torres: Rasanya Seperti Mimpi

JawaPos.com — Paris Saint-Germain meraih kemenangan perdana di Liga Champions setelah mengalahkan Slovan Bratislava dengan skor telak 6-1.

Laga tersebut berlangsung di Parc des Princes, Kamis (10/9). Ferran Torres menjadi bintang kemenangan PSG setelah mencetak hattrick.

Ferran Torres: Rasanya seperti Mimpi Ferran Torres menjadi bintang dalam kemenangan PSG atas Slovan Bratislava. Tiga gol berhasil dicetaknya masing-masing pada menit ke-31, 47, dan 57.

Penyerang timnas Spanyol tersebut merasa senang bisa mencetak hattrick dan menganggapnya seperti mimpi. Ferran berharap bisa terus menjebol gawang lawan dan memenuhi harapan para penggemar.

"Rasanya seperti mimpi, malam yang luar biasa. Ini adalah pertandingan Liga Champions pertama saya bersama PSG dan kami menang serta saya mencetak hat-trick. Melihat para penggemar yang begitu bersemangat, saya berharap hari ini tidak akan pernah berakhir," ujarnya.

"Mencetak gol, bermain bagus, menunjukkan apa yang ditunjukkan tim malam ini, dan memenuhi harapan selalu penting," kata Ferran Torres setelah pertandingan, dikutip dari laman resmi PSG, Kamis (10/9)," sambung bintang La Furia Roja ini.

Sejak kepindahannya dari Barcelona, Ferran sudah mencetak lima gol dalam empat pertandingan di semua kompetisi bersama PSG. Ia juga tidak menyangka bisa beradaptasi dengan baik.

"Saya sangat senang dengan sambutan yang saya terima di klub ini, bagaimana semua orang membuat saya merasa seperti di rumah. Saya mungkin beradaptasi lebih cepat dari yang saya duga dan saya berharap dapat membawa lebih banyak kegembiraan bagi para pendukung," pungkas Ferran Torres.

Ferran Torres Tampil Tajam di Lini Depan Luis Enrique memainkan Ferran Torres sebagai starter. Ia bermain selama 73 menit sebelum digantikan Lucas Beraldo.