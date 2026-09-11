Benjamin Sesko Cetak Gol, MU Menang 4-0 dan Langsung Tatap Derbi Manchester

JawaPos.com — Manchester United meraih kemenangan perdana di Liga Champions setelah mengalahkan Sabah FK dengan skor telak 4-0 di Old Trafford, Jumat (11/9/2026).

Benjamin Sesko menjadi salah satu pencetak gol dalam kemenangan tersebut. Penyerang asal Slovenia itu menilai hasil besar tersebut membuat Setan Merah semakin termotivasi menghadapi pertandingan berikutnya.

Benjamin Sesko Cetak Gol dan Tatap Derbi Manchester Sesko mengatakan kemenangan 4-0 menjadi hasil sempurna bagi Manchester United, terutama karena mampu memberikan kebahagiaan kepada para pendukung.

"Ini sempurna untuk semua orang, terutama para penggemar kami. Ini sangat berarti bagi mereka, terutama melihat begitu banyak gol. Saya pikir ini sangat bagus bagi kami secara umum untuk memberi kami lebih banyak motivasi untuk pertandingan mendatang," kata Benjamin Sesko kepada TNT Sports yang dikutip laman resmi Manchester United, Jumat (11/9/2026).

Penyerang timnas Slovenia tersebut juga berbicara tentang proses golnya ke gawang Sabah FK. Sesko mengatakan dirinya beruntung karena kiper Stas Pokatilov memilih keluar dari gawang sehingga ia lebih mudah mencetak gol.

"Saya melihat dia [kiper Stas Pokatilov] berlari keluar dan saya sangat senang bisa merebut bola darinya untuk mempermudah terciptanya gol. Tentu saja, saya senang. Saya pikir itu penting, terutama ketika semua orang bisa mencetak gol, itu sangat penting. Saya berharap akan ada banyak pertandingan seperti itu," jelas Sesko.

Mencetak gol dalam dua laga terakhir membuat penyerang 23 tahun tersebut semakin percaya diri. Hal itu menjadi modal penting bagi Sesko untuk menatap laga melawan Manchester City pada 13 September 2026.

"Tentu saja, peningkatan kepercayaan diri di sini sangat besar. Sekarang, yang terpenting adalah pulih dengan baik dan tentunya fokus pada pertandingan derbi," pungkas Benjamin Sesko.

Benjamin Sesko Tampil Efektif di Lini Depan Michael Carrick memilih Benjamin Sesko sebagai penyerang utama Manchester United. Ia bermain selama 64 menit sebelum digantikan Joshua Zirkzee.