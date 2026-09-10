Manchester United vs Sabah FK: Setan Merah Janjikan Wajah Berbeda di Liga Champions

JawaPos.com - Manchester United mengawali kampanye come back-nya ke Liga Champions setelah absen dua musim terakhir. Bermain di Old Trafford, Manchester, United menghadapi Sabah FK, dini hari nanti (siaran langsung SCTV/beIN SPORTS 1/Vidio pukul 02.00 WIB).

Tetapi, klub berjuluk Setan Merah tersebut kembali ke Liga Champions dengan wajah lama. Sebab, jeleknya performa defense United, terutama dalam matchday pembuka Liga Champions, bisa saja berlanjut dini hari nanti.

Terlebih, musim ini Bruno Fernandes dkk belum mencatat sekali pun nirbobol dalam semua ajang. United sudah kebobolan enam gol di tiga laga pertamanya. Persis seperti tren laga pembuka United di Liga Champions sejak pandemi Covid-19.

Terakhir, United menjalani laga pembuka Liga Champions dengan nirbobol pada edisi 2018--2019. Ketika itu, United menang 1-0 dari BSC Young Boys.

"Kami akan jalani laga Kamis (dini hari nanti, Red) dengan wajah berbeda," koar tactician United Michael Carrick, dari laman resmi klub.

Carras, sapaan akrab Carrick, punya rekam jejak bagus saat Liga Champions 2021--2022. Dia hanya memimpin satu laga United sebagai pelatih sementara United, dan membawa United menang nirbobol lawan Villarreal CF. Saat itu, United menang 2-0.

Carrick menyatakan, dia sudah belajar dari tiga laga sebelumnya. "Kami telah memetik hal-hal bagus yang kami lakukan ketika melawan Hull, Ipswich, dan Everton. Masih ada beberapa aspek yang harus kami tingkatkan lagi," lanjut Carrick.

Dari 40 Laga, Jadi 67 Laga Kedalaman skuad United akan benar-benar diuji musim ini. Musim lalu mereka menjalani 40 laga semua ajang karena absen di kompetisi Eropa. Nah, musim ini United bisa melakoni sampai 67 laga.

Dengan jadwal musim ini yang lebih padat, United pun terancam jeblok prestasinya. Seperti terakhir mereka alami pada musim 2024--2025. Saat bermain di ajang Liga Europa, United hanya finis di posisi ke-15.