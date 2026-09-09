Prediksi Skor Manchester United vs Sabah FK di Liga Champions: Potensi Pesta di Old Trafford

JawaPos.com — Manchester United akan menjamu Sabah FK pada laga pertama fase Liga Champions 2026/2027 di Stadion Old Trafford, Inggris, Jumat (11/9) pukul 02.00 WIB. Setan Merah -julukan Manchester United- diprediksi bakal pesta gol di hadapan publiknya sendiri.

Meski berstatus sebagai tuan rumah, Manchester United datang dengan performa yang belum sepenuhnya konsisten di Liga Inggris musim ini. Tim asuhan Michael Carrick baru mengemas empat poin dari satu kemenangan, satu imbang, dan satu kekalahan dalam tiga laga awal musim.

Pada pertandingan terakhir, Manchester United harus bermain imbang 2-2 kontra Everton. Hasil tersebut jelas bukan modal ideal bagi skuad Setan Merah jelang menjamu Sabah FK. Lini pertahanan mereka masih menunjukkan sejumlah celah yang bisa dimanfaatkan tim lawan.

Kendati demikian, Manchester United punya pengalaman panjang di Liga Champions. Setan Merah sudah 25 kali tampil di kompetisi elite Eropa tersebut dan mengoleksi tiga trofi Liga Champions dalam sejarahnya.

Carrick juga memiliki kedalaman skuad yang cukup mewah sehingga memiliki sejumlah opsi untuk melakukan rotasi. Apalagi, Manchester United akan menghadapi Manchester City dalam derby Manchester pada akhir pekan nanti.

Di sisi lain, Sabah FK datang ke Old Trafford dengan kepercayaan diri tinggi. Tim asal Azerbaijan itu mencatatkan enam kemenangan dari delapan pertandingan Liga Champions musim ini sejak memulai perjalanannya dari babak kualifikasi.

Sabah FK mengamankan tiket putaran final setelah menumbangkan empat lawannya. Tim asuhan Valdas Dambrauskas itu menyingkirkan The New Saints, KuPS, Aarhus, dan Hapoel Beer Sheva.

Performa Sabah FK di kompetisi domestik juga tidak bisa dipandang sebelah mata. Mereka mengawali musim Azerbaijan dengan tiga kemenangan dari tiga pertandingan dan datang ke Manchester setelah menghancurkan Zira dengan skor 5-0.

Joy-Lance Mickels menjadi salah satu pemain yang patut mendapat perhatian dari lini belakang Manchester United. Penyerang berusia 32 tahun itu telah mencetak delapan gol dan satu assist dalam 11 penampilan musim ini. Sementara itu, Veljko Simic juga sudah mengemas tujuh gol dan satu assist.