Prediksi Susunan Pemain Manchester United vs Sabah FK di Liga Champions: Luke Shaw Diragukan Main

JawaPos.com - Manchester United akan menjamu tim asal Azerbaijan Sabah FK di laga perdana Liga Champions. Laga tersebut bakal dimainkan di Old Trafford, Jumat (11/9) pukul 02.00 WIB.

Luke Shaw Diragukan Tampil, Benjamin Sesko Bakal Starter Pelatih Manchester United, Michael Carrick sudah mengantongi kekuatan Sabah FK. Menurutnya, tim lawan senang bermain dengan penguasaan bola dan punya pressing yang baik.

“Ya, pertama-tama, saya pikir mereka adalah tim yang dilatih dengan sangat baik. Anda dapat melihatnya dengan cukup jelas, ide-ide mereka, prinsip-prinsip yang mereka miliki yang dapat diulang dan mereka memiliki beberapa hal yang sangat bagus," kata Michael Carrick saat konferensi pers yang dikutip laman resmi Manchester United, Kamis (10/9).

"Saya pikir mereka jelas telah memenangkan banyak pertandingan sepak bola selama 12 bulan terakhir, jadi bermain dengan penuh percaya diri dan Anda dapat melihat cara mereka bermain dan menguasai bola serta bermain di seluruh lapangan. Mereka memiliki beberapa koneksi yang sangat baik dan melakukan pressing dengan baik sebagai sebuah tim. Kami jelas sepenuhnya menyadari apa yang kami hadapi dan tantangan yang kami hadapi," jelas pelatih yang merupakan mantan gelandang tersebut.

Untuk menghadapi Sabah FK, Luke Shaw masih diragukan untuk bermain. Bek 31 tahun tersebut sedang menjalani pemulihan setelah laga imbang melawan Everton.

"Ya, kami baru saja memberinya satu hari pemulihan tambahan hari ini, Luke. Jadi, jelas kita akan lihat besok bagaimana kondisinya, tetapi ini bukan hal yang berkelanjutan atau rencana atau semacamnya. Itu hanya terjadi setelah pertandingan beberapa hari yang lalu. Jadi, seperti biasa, setiap individu memiliki hal-hal kecil yang berbeda yang kami tangani, dan Luke adalah salah satunya hari ini," ujar Carrick.

Di sisi lain, Carrick juga mendapat kabar baik dengan kembalinya performa Benjamin Sesko yang mencetak gol di laga melawan Everton. Penyerang 23 tahun tersebut juga sudah disiapkan untuk bermain sebagai starter di setiap pertandingan.

"Ya, Ben sudah dekat. Dia jelas semakin mendekat. Dia banyak absen, Anda tahu. Itu terjadi di akhir April, [dan] Liverpool, pertandingan terakhirnya [musim ini, di bulan Mei]. Itu waktu yang lama baginya untuk absen dan kami harus mengaturnya dan merawatnya, membuatnya bugar dan dia mungkin telah berlatih penuh selama tiga minggu lebih, tanpa batasan. Dan saya pikir Anda bisa melihatnya, masuk ke lapangan dan mendapatkan ritmenya dan itu adalah gol yang fantastis," kata pelatih 45 tahun tersebut.