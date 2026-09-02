Kata-Kata Mykhailo Mudryk Usai Resmi Gabung Tottenham / ig @spursofficial
JawaPos.com - Tottenham Hotspur kembali bergerak agresif di bursa transfer. Kali ini, Spurs berhasil mendatangkan Mykhailo Mudryk dari Chelsea dengan status pinjaman hingga akhir musim.
Bagi Mudryk, kepindahan ini menjadi kesempatan untuk memulai kembali kariernya setelah periode yang cukup sulit di Stamford Bridge. Menariknya, ia akan kembali bekerja sama dengan Roberto De Zerbi, sosok yang pernah menjadi pelatihnya ketika masih bermain untuk Shakhtar Donetsk.
Melansir TEAMtalk, Mudryk langsung menunjukkan antusiasmenya setelah resmi menjadi bagian dari skuad Tottenham.
“Rasanya luar biasa dan saya tidak sabar untuk mulai berlatih dan bermain untuk klub ini,” kata Mudryk.
Siap Bawa Kecepatan dan Kreativitas
Mudryk dikenal sebagai pemain yang mengandalkan kecepatan. Bersama Tottenham, ia berharap bisa memberikan kontribusi bukan hanya ketika tim menyerang, tetapi juga saat harus bertahan.
“Saya adalah pemain yang membawa kecepatan dan kreativitas, dan saya ingin membantu di area ofensif maupun defensif. Saya ingin membuat para penggemar bersemangat.”
Ia juga sudah melihat potensi besar dalam skuad Tottenham saat ini.
“Saya bisa melihat ini adalah skuad yang kuat dengan pemain-pemain bagus, dan saya berharap dapat berbagi lapangan dan momen-momen spesial bersama mereka.”
Kesepakatan tersebut juga memberi Tottenham opsi untuk mempermanenkan Mudryk di akhir masa pinjaman. Spurs disebut memiliki opsi pembelian dengan nilai mencapai £75 juta.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Prediksi Skor Al-Hilal vs Al Ahli di Liga Arab Saudi: The Blue Waves Amankan 3 Poin di Kandang!
Prediksi Skor Lecce vs Roma di Liga Italia: Misi I Giallorossi Curi 3 Poin di Stadio Via del Mare!
Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa
Prediksi Skor Monaco vs Marseille di Liga Prancis: Les Phoceens Tak Ingin Malu di Stade Louis II
Prediksi Skor Celta Vigo vs Athletic Bilbao: Masih Tumpul, Los Leones Terancam Gagal Menang Lagi
'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa
5 Arti Burung Perkutut Bunyi di Malam Hari, Mitos atau Pertanda Gaib? Simak Maknanya Berikut
Cek Warna Keberuntungan Menurut Hari dan Pasaran Jawa: Rahasia Menarik Energi Positif dan Kesuksesan Setiap Hari!
Breaking News! Persebaya Surabaya Rekrut Kapten Anapolis FC Matheus Lagoa
Pemerintah Tutup Permanen 455 SPPG Karena Tak Penuhi SLHS, Ini Data Rinciannya