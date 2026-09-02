Kata-Kata Mykhailo Mudryk Usai Resmi Gabung Tottenham

JawaPos.com - Tottenham Hotspur kembali bergerak agresif di bursa transfer. Kali ini, Spurs berhasil mendatangkan Mykhailo Mudryk dari Chelsea dengan status pinjaman hingga akhir musim.

Bagi Mudryk, kepindahan ini menjadi kesempatan untuk memulai kembali kariernya setelah periode yang cukup sulit di Stamford Bridge. Menariknya, ia akan kembali bekerja sama dengan Roberto De Zerbi, sosok yang pernah menjadi pelatihnya ketika masih bermain untuk Shakhtar Donetsk.

Melansir TEAMtalk, Mudryk langsung menunjukkan antusiasmenya setelah resmi menjadi bagian dari skuad Tottenham.

“Rasanya luar biasa dan saya tidak sabar untuk mulai berlatih dan bermain untuk klub ini,” kata Mudryk.

Siap Bawa Kecepatan dan Kreativitas

Mudryk dikenal sebagai pemain yang mengandalkan kecepatan. Bersama Tottenham, ia berharap bisa memberikan kontribusi bukan hanya ketika tim menyerang, tetapi juga saat harus bertahan.

“Saya adalah pemain yang membawa kecepatan dan kreativitas, dan saya ingin membantu di area ofensif maupun defensif. Saya ingin membuat para penggemar bersemangat.”

Ia juga sudah melihat potensi besar dalam skuad Tottenham saat ini.

“Saya bisa melihat ini adalah skuad yang kuat dengan pemain-pemain bagus, dan saya berharap dapat berbagi lapangan dan momen-momen spesial bersama mereka.”