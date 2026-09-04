Prediksi Skor Nottingham Forest vs Tottenham di Liga Inggris: Sengit dan Berpotensi Imbang!

Nottingham Forest dan Tottenham Hotspur diprediksi bermain ketat dan berbagi poin di City Ground. (Nottingham Forest)
JawaPos.com — Nottingham Forest dan Tottenham Hotspur sama-sama memburu kemenangan perdana di Liga Inggris 2026/2027 saat bertemu di City Ground, Sabtu (5/9/2026) pukul 21.00 WIB.
Forest baru mengoleksi satu poin dari dua laga, sedangkan Tottenham menelan dua kekalahan beruntun tanpa mencetak gol dan kini terdampar di zona degradasi.
Tottenham Hotspur datang dengan tekanan besar setelah mengawali musim dengan dua kekalahan tanpa mencetak satu gol pun.
Hasil tersebut menjadi catatan buruk karena untuk pertama kalinya dalam sejarah Premier League, Spurs kalah pada dua pertandingan pembuka tanpa mampu membobol gawang lawan.
Kekalahan 2-0 dari Newcastle United pada pekan kedua memperpanjang masalah Tottenham Hotspur.
Setelah tampil buruk ketika dihajar Brentford pada pertandingan pertama, tim asuhan Roberto De Zerbi sebenarnya menunjukkan sejumlah tanda perbaikan saat menghadapi Newcastle United, tetapi kembali gagal meraih poin setelah Anthony Elanga dan Yoane Wissa menjadi pembeda.
Situasi Tottenham Hotspur semakin mengkhawatirkan karena sudah kebobolan lima gol dalam dua pertandingan.
Sejumlah aktivitas besar di bursa transfer musim panas juga belum memberikan dampak sesuai harapan, sehingga tekanan terhadap De Zerbi berpotensi meningkat jika hasil negatif kembali didapat di City Ground.
Salah satu statistik paling mengkhawatirkan muncul sejak musim 2025/2026.
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