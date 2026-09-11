Prediksi Skor Liverpool vs Fulham di Liga Inggris: The Reds Siap Libas Tim Tamu di Anfield

Liverpool diunggulkan meraih kemenangan saat menjamu Fulham di Anfield dalam lanjutan Liga Inggris. (Liverpool)

JawaPos.com — Liverpool berpeluang meraih kemenangan kandang pertama di Premier League musim ini saat menjamu Fulham di Anfield, Sabtu (12/9/2026) pukul 21.00 WIB.

The Reds sedang dalam tren positif setelah menundukkan Ipswich Town 2-0 dan Atletico Madrid 2-1, sedangkan Fulham datang dengan tiga kekalahan beruntun di Liga Inggris dan belum mengoleksi satu poin pun.

Liverpool Punya Modal Kuat untuk Menang Liverpool menjadi tim yang lebih diunggulkan dalam pertandingan ini karena performa mereka mulai menunjukkan keseimbangan antara lini serang dan pertahanan.

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Setelah mencetak banyak gol dalam pertandingan-pertandingan awal musim, The Reds juga mampu memperlihatkan kedisiplinan defensif yang lebih baik saat menghadapi Ipswich Town dan Atletico Madrid.

Kemenangan 2-0 atas Ipswich Town menjadi modal penting sebelum Liverpool menghadapi Fulham di Anfield.

Alexander Isak menjadi pembeda lewat dua gol cepat, sementara kemenangan 2-1 atas Atletico Madrid di Liga Champions semakin meningkatkan kepercayaan diri skuad tuan rumah.

Dominik Szoboszlai dan Alexis Mac Allister mencetak gol dalam kemenangan atas Atletico Madrid yang membuat Liverpool semakin percaya diri.

Mac Allister bahkan menjadi penentu hasil pertandingan setelah sebelumnya masa depannya di klub sempat dipertanyakan terkait belum adanya tawaran kontrak baru.

Liverpool juga memiliki motivasi tambahan karena belum meraih kemenangan kandang di Premier League musim ini.

The Reds mencatat tiga hasil imbang beruntun di Anfield dalam kompetisi domestik dan kini berpeluang mengakhiri catatan tersebut ketika Fulham datang sebagai lawan.