Tendangan Roket Mac Allister Bawa Liverpool Kalahkan Atletico Madrid 2-1

JawaPos.com - Liverpool sukses bangkit dari ketertinggalan gol lebih dulu untuk berbalik mengalahkan Atletico Madrid 2-1 dalam matchday pertama fase liga Liga Champions 2026/27 dengan di Stadion Anfield, Kamis dini hari WIB.

The Reds menang setelah sempat tertinggal lebih dulu lewat gol Marcos Llorente sebelum gol Dominik Szoboszlai dan Alexis Mac Allister membalikkan keadaan.

Hasil ini membawa Liverpool mengoleksi tiga poin dan menempati peringkat kesembilan klasemen sementara Liga Champions. Sementara itu, Atletico Madrid berada di posisi ke-28, demikian laman resmi UEFA.

Pertandingan berlangsung terbuka sejak menit awal. Liverpool langsung menciptakan peluang ketika laga baru berjalan satu menit. Alexander Isak melepaskan tembakan mendatar, tetapi bola masih melebar dari gawang Atletico.

Atletico merespons melalui Julian Alvarez. Tembakan mendatar penyerang asal Argentina itu masih mampu diamankan Alisson Becker.

Atletico akhirnya memecah kebuntuan pada menit ke-17. Berawal dari umpan terobosan Alvarez, Llorente berhasil lolos dari jebakan offside Liverpool.

Ia kemudian menggiring bola ke dalam kotak penalti sebelum melepaskan tembakan yang tidak mampu dihentikan Alisson. Atletico unggul 1-0.

Liverpool berusaha meningkatkan tekanan setelah tertinggal. Namun, Atletico justru beberapa kali mampu memberikan ancaman balik. Pada menit ke-27, Alisson kembali melakukan penyelamatan penting untuk menggagalkan peluang Alvarez.

Tekanan Liverpool akhirnya membuahkan hasil menjelang turun minum. Pada menit ke-40, Szoboszlai menyamakan kedudukan melalui tembakan mendatar setelah menerima umpan backheel dari Araujo di kotak penalti.

Gol tersebut sempat diperiksa VAR karena terdapat indikasi offside. Setelah pemeriksaan, gol disahkan dan Liverpool menyamakan skor menjadi 1-1. Kedudukan tersebut bertahan hingga babak pertama berakhir.

Memasuki babak kedua, kedua tim tidak melakukan pergantian pemain. Liverpool langsung meningkatkan intensitas serangan dan hanya membutuhkan waktu lima menit untuk berbalik unggul.

Pada menit ke-50, bola hasil sapuan pemain belakang Atletico jatuh ke arah Mac Allister. Gelandang asal Argentina itu langsung melepaskan tendangan keras dari luar kotak penalti yang menghujam gawang Jan Oblak. Liverpool pun berbalik unggul 2-1.