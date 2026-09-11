Komentar Diego Simeone Usai Atletico Madrid Kalah dari Liverpool

Diego Simeone / ig @atleticodemadrid
JawaPos.com - Diego Simeone kecewa setelah Atletico Madrid gagal membawa pulang hasil positif dari Anfield. Los Colchoneros sempat unggul lebih dulu, tetapi akhirnya takluk 1-2 dari Liverpool pada laga pembuka Liga Champions, Rabu.
Marcos Llorente membawa Atletico unggul pada menit ke-17. Gol tersebut terasa spesial karena menjadi gol kelimanya ketika menghadapi Liverpool di Anfield.
Namun, keunggulan Atletico tidak bertahan hingga akhir. Dominik Szoboszlai menyamakan kedudukan sebelum Alexis Mac Allister mencetak gol yang memastikan kemenangan The Reds.
Bagi Simeone, kekalahan tersebut terasa menyakitkan karena menurutnya Atletico kembali gagal menjaga momentum dan melakukan terlalu banyak kesalahan.
Simeone Soroti Kesalahan Atletico
Melansir Liverpool Echo, Simeone menilai Atletico sebenarnya tampil bagus pada babak pertama. Masalahnya, permainan mereka berubah setelah jeda dan kesalahan demi kesalahan mulai muncul.
“Di babak pertama kami bermain bagus dan di babak kedua tidak, lalu Anda mulai melakukan kesalahan demi kesalahan dan semua usaha yang Anda curahkan hanya menjadi sia-sia. Itu terjadi di Bilbao (Atletico kalah 3-0 di akhir pekan) dan di sini di Anfield."
Pelatih asal Argentina itu kembali menyinggung masalah pertahanan yang belakangan menghantui Atletico. Dalam beberapa pertandingan terakhir, mereka terlalu mudah memberikan kesempatan kepada lawan.
“Detail itu penting, kami kebobolan banyak gol, tiga di Bilbao, satu di Sevilla, dua malam ini. Saya sudah mengatakan bahwa kami sedang dalam fase pembangunan, orang-orang tidak suka mendengarnya, tetapi kami sedang membangun.”
Menurut Simeone, Atletico masih berada dalam proses membangun tim. Karena itu, mereka harus belajar memahami kapan harus bermain agresif dan kapan perlu mengubah pendekatan.
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