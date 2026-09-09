Prediksi Skor Liverpool vs Atletico Madrid: The Reds Menang 2-1 di Anfield

JawaPos.com - Liverpool diprediksi mampu mengawali perjalanan di Liga Champions 2026/2027 dengan kemenangan saat menjamu Atletico Madrid di Anfield, Kamis (10/9/2026) pukul 02.00 WIB. The Reds punya modal produktivitas serta kepercayaan diri setelah meraih kemenangan 2-0 atas Ipswich Town.

Pertandingan ini menjadi ujian besar pertama Andoni Iraola di Liga Champions bersama Liverpool. Setelah melewati awal musim yang belum sepenuhnya mulus, The Reds mulai menunjukkan perkembangan positif sebelum memasuki persaingan Eropa.

Liverpool sebelumnya hanya mampu bermain imbang 2-2 melawan Newcastle United dan Nottingham Forest. Namun, mereka kemudian bangkit dengan mengalahkan Ipswich 2-0 pada pertandingan terakhir.

Alexander Isak menjadi sorotan utama dalam kemenangan tersebut. Striker asal Swedia itu mencetak dua gol sekaligus memberikan sinyal bahwa lini depan Liverpool mulai menemukan ketajamannya.

Produktivitas tersebut menjadi salah satu alasan Liverpool lebih layak diunggulkan. The Reds juga mendapat keuntungan besar karena pertandingan berlangsung di Anfield.

Dukungan suporter diperkirakan membuat Liverpool tampil agresif sejak awal. Mereka juga memiliki pengalaman positif saat menghadapi Atletico di kandang sendiri.

Pada pertemuan terakhir di Anfield pada September 2025, Liverpool menang dramatis 3-2 melalui gol Virgil van Dijk pada masa tambahan waktu. Sebelumnya, The Reds juga mengalahkan Atletico 2-0 di Anfield pada November 2021.

Meski demikian, Atletico Madrid bukan lawan yang mudah. Diego Simeone memiliki pengalaman panjang di Liga Champions dan timnya dikenal mampu membuat pertandingan berjalan sulit bagi lawan.

Atletico sebenarnya mengawali musim dengan cukup baik sebelum mendapat pukulan telak pada pertandingan terakhir. Los Rojiblancos kalah 0-3 dari Athletic Bilbao, sehingga Simeone harus segera menemukan respons ketika menghadapi Liverpool.