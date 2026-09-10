Chelsea Pesta Gol Lawan Leeds United, Cole Palmer Akui Nikmati Permainan

JawaPos.com - Chelsea berpesta gol melawan Leeds United di putaran ketiga Carabao Cup. Laga yang berakhir dengan skor 6-3 tersebut dimainkan di Stamford Bridge, Kamis (10/9).

Cole Palmer Nikmati Permainan Chelsea Di babak pertama, Chelsea sempat tertinggal dari Leeds United lewat gol dari Tarik Muharemovic menit ke-23. Saat di ruang ganti, Cole Palmer mengatakan timnya ingin bermain lebih semangat di babak kedua yang membuat hasil laga menjadi 6-3.

"Tingkatkan intensitas, bermain lebih aktif, tampil lebih hidup karena menurut saya babak pertama kurang bersemangat. Semua orang di ruang ganti setuju, jadi kami meningkatkan permainan," kata Cole Palmer yang dikutip laman resmi Chelsea, Kamis (10/9).

Gelandang timnas Inggris tersebut memuji permainan tim tamu. Menurutnya, Leeds United bermain bagus di babak pertama meski Chelsea mampu membalikkan kedudukan.

"Saya mungkin sudah lama tidak melihat babak pertama seperti itu. Leeds adalah tim yang bagus, pertandingan yang sulit, tetapi kami harus melewatinya dan kami berhasil," ujar Palmer.

Kerja samanya dengan Morgan Rogers dan Joao Pedro sangat dinikmati oleh Cole Palmer. Kini, pada pemain Chelsea mengalihkan fokus ke laga melawan Hull City pada 12 September.

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"Anda bisa lihat saya menikmati sepak bola. Saya dan Morgz ( Morgan Rogers ), Joao (Pedro), semua pemain penyerang, kami menikmatinya. Kami masih punya sedikit jalan yang harus ditempuh. Kami mendapatkan hasil yang baik, dan itu yang terpenting, sekarang kita akan menghadapi Hull pada hari Sabtu," pungkas Cole Palmer.

Cole Palmer Tajam di Lini Depan Xabi Alonso tidak memainkan Cole Palmer sejak menit pertama. Ia bermain pada saat babak kedua dan menggantikan Jamie Gittens.