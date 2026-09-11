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M Shofyan Dwi Kurniawan
Jumat, 11 September 2026 | 20.15 WIB

Morgan Rogers Bercanda Dia Lebih Pantas Jadi Man of the Match dalam Kemenangan Chelsea atas Leeds

Morgan Rogers / ig @mrogers - Image

Morgan Rogers / ig @mrogers

JawaPos.com - Morgan Rogers menunjukkan sisi humornya setelah Chelsea meraih kemenangan dramatis 6-3 atas Leeds United di Carabao Cup, Rabu. Pemain asal Inggris itu bercanda bahwa seharusnya dirinya yang menerima penghargaan Man of the Match, bukan Cole Palmer.

Rogers memang memainkan peran penting dalam kebangkitan The Blues. Masuk sebagai pemain pengganti pada awal babak kedua, ia membantu Chelsea mengubah kedudukan setelah tertinggal 0-2.

Palmer akhirnya mencetak dua gol dan dinobatkan sebagai pemain terbaik pertandingan. Namun, Rogers merasa kontribusinya juga layak mendapatkan perhatian. Bahkan, ia meledek sahabatnya tersebut karena salah satu gol Palmer berasal dari titik penalti.

Rogers dan Palmer Ubah Jalannya Pertandingan

Rogers dan Palmer merupakan dua dari empat pemain yang dimasukkan Xabi Alonso pada jeda babak pertama. Saat itu, Chelsea sedang tertinggal 1-0 dan tampil mengecewakan.

Situasi bahkan semakin buruk setelah Leeds mencetak gol kedua. Namun, penalti Palmer pada menit ke-53 memberikan harapan bagi Chelsea.

Hanya dua menit berselang, Palmer kembali mencetak gol untuk menyamakan kedudukan. Kali ini, ia melepaskan tendangan dari tepi kotak penalti setelah mendapat bantuan dari Rogers.

Setelah skor menjadi 2-2, Chelsea benar-benar mengambil alih pertandingan. Empat gol tambahan kemudian tercipta dan The Blues memastikan kemenangan 6-3 di Stamford Bridge.

Palmer akhirnya menerima penghargaan Man of the Match. Ironisnya, Rogers justru menjadi orang yang menyerahkan trofi tersebut kepada rekannya.

"Dia Mencetak Gol Penalti!"

Editor: Setyo Adi Nugroho
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