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Andre Rizal Hanafi
Sabtu, 5 September 2026 | 22.14 WIB

Prediksi Skor Newcastle vs Bournemouth Liga Inggris: Debut Fernandez-Pardo dan Ancaman The Cherries

Ilustrasi skuad Newcastle United musim lalu. (Istimewa) - Image

Ilustrasi skuad Newcastle United musim lalu. (Istimewa)

JawaPos.com - Newcastle United akan menjamu Bournemouth pada pekan ketiga Premier League 2026/27 di Stadion St James’ Park, Sabtu (5/9/2026) malam WIB.

Pertandingan yang dijadwalkan berlangsung mulai pukul 18.30 WIB ini menarik perhatian karena Matias Fernandez-Pardo berpeluang menjalani debut bersama The Magpies.

Fernandez-Pardo merupakan salah satu rekrutan anyar Newcastle pada bursa transfer musim panas. Penyerang asal Belgia berusia 21 tahun tersebut didatangkan dari Lille dengan nilai transfer yang dilaporkan mencapai sekitar 51 juta poundsterling.

Kehadiran Fernandez-Pardo menambah pilihan di lini depan Newcastle. Meski demikian, pemain tersebut diperkirakan belum langsung menjadi starter dalam pertandingan melawan Bournemouth.

Kondisinya menjadi pertimbangan utama. Fernandez-Pardo sudah cukup lama tidak bermain selama 90 menit sehingga staf pelatih Newcastle kemungkinan akan mengatur waktu bermainnya secara bertahap.

Ia tetap berpeluang tampil dari bangku cadangan apabila pertandingan membutuhkan tambahan tenaga di lini serang.

Kehadiran pemain baru tersebut juga menjadi pelengkap bagi lini depan Newcastle yang mulai menunjukkan perkembangan positif.

Anthony Elanga dan Yoane Wissa sama-sama mencatatkan namanya di papan skor ketika Newcastle meraih kemenangan 2-0 atas Tottenham Hotspur pada pertandingan sebelumnya.

Elanga bahkan memiliki peluang mencetak gol dalam tiga pertandingan Premier League pertama Newcastle musim ini. Jika berhasil melakukannya, ia akan menyamai catatan yang terakhir kali dibuat Andrew Cole pada awal musim 1994/95.

Editor: Banu Adikara
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