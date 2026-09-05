Prediksi Skor Everton vs Manchester United di Liga Inggris: Setan Merah Bisa Ngamuk di Tandang!

JawaPos.com — Manchester United diprediksi mampu mengalahkan Everton dengan skor 2-1 dalam laga pekan ketiga Premier League 2026/2027 di Hill Dickinson Stadium, Minggu (6/9/2026) pukul 20.00 WIB.

Prediksi tersebut mengacu pada kebangkitan Setan Merah setelah menang telak 5-2 atas Ipswich Town, meski Everton belum terkalahkan dalam dua pertandingan awal.

Manchester United Datang dengan Kepercayaan Diri Tinggi Manchester United memiliki modal besar menjelang lawatan ke markas Everton setelah meraih kemenangan meyakinkan 5-2 atas Ipswich Town pada pertandingan sebelumnya.

Sempat tertinggal akibat gol mengejutkan Leif Davis, Setan Merah bangkit dan mengubah laga menjadi pesta gol melalui hat-trick Bruno Fernandes, gol bunuh diri Jacob Greaves, serta gol Bryan Mbeumo.

Kemenangan tersebut membawa Manchester United menembus posisi 10 besar Premier League setelah dua pekan pertandingan.

Performa Bruno Fernandes juga menjadi sorotan karena kapten asal Portugal itu kembali menunjukkan pengaruh besar dalam permainan tim.

Sejak Michael Carrick mengambil alih posisi pelatih dari Ruben Amorim, Manchester United telah mengumpulkan 42 poin di Premier League.

Jumlah tersebut menjadi yang terbanyak dibandingkan tim lain dalam periode yang sama, sehingga lawatan ke Hill Dickinson Stadium datang dengan kepercayaan diri tinggi.