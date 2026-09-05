Prediksi Skor Everton vs Manchester United di Liga Inggris: Setan Merah Menang Tipis!

Kapten Manchester United Bruno Fernandes (tengah) jadi andalan timnya. (Istimewa)
JawaPos.com - Everton akan menghadapi Manchester United dalam lanjutan Liga Inggris 2026/2027. Setan Merah -julukan Manchester United- diprediksi mengunci kemenangan dengan skor tipis.
Everton dijadwalkan menjamu Manchester United di Stadion Hill Dickinson, Merseyside, Inggris, Minggu (6/9/2026) dengan kick-off pukul 20.00 WIB. Kedua kesebelasan datang dengan modal bagus ke laga tersebut.
The Toffees -julukan Everton- belum menelan kekalahan dalam dua laga yang telah dimainkan di Liga Inggris musim ini. Tim asuhan David Moyes itu mencatat kemenangan atas Crystal Palace (2-0) dan imbang lawan Bournemouth (1-1).
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Kemenangan atas Crystal Palace itu didapat di Stadion Hill Dickinson. Everton pun punya peluang untuk mempertahankan tren kemenangan kandangnya saat menjamu Manchester United.
Namun, mengalahkan Manchester United tentu bukan perkara merah. Apalagi, tim asuhan Michael Carrick itu sudah mulai bangkit. Setelah kalah 0-2 dari Hull City di laga pembuka, Setan Merah ngamuk dengan bungkam Ipswich Town 5-2.
Skor kemenangan mencolok itu menandakan ketajaman yang dimiliki lini serang Manchester United. Bruno Fernandes menjadi aktor penting dalam pertandingan melawan Ipswich Town dengan mencetak hattrick.
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Tim tamu, dalam hal ini Manchester United, tentu membidik kemenangan-kemenangan lainnya termasuk di laga melawan Everton. Maka itu, The Toffees wajib waspada, mengingat Setan Merah tengah bangkit dalam keterpurukan.
Secara rekor pertemuan, kedua tim bertarung sengit dengan saling mengalahkan. Namun dalam lima pertemuan terakhir, Manchester United unggul dengan mencatat dua kemenangan. Sementara Everton meraih satu kemenangan dan dua laga lainnya berakhir imbang.
Menariknya, pertemuan terakhir kedua tim juga terjadi di Stadion Hill Dickinson pada 24 Februari 2026. Kala itu, Manchester United berhasil mengunci kemenangan atas tuan rumah Everton dengan skor tipis 1-0.
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Jawa Pos
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