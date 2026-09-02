Julián Álvarez Dilaporkan Menolak Manchester City dan Pilih Bertahan di Spanyol

JawaPos.com – Julián Álvarez dilaporkan menolak peluang untuk kembali ke Manchester City setelah klub Inggris tersebut menghubungi Atletico Madrid terkait kemungkinan transfer sang penyerang.

Dilansir dari laman Bein Sports pada Selasa (1/9), Menurut laporan pemain tim nasional Argentina itu tidak tertarik kembali bermain di Liga Inggris meskipun mendapat perhatian dari sejumlah klub Premier League. Sikap tersebut dikabarkan juga serupa dengan respons Álvarez terhadap ketertarikan Arsenal.

Di sisi lain, Atletico Madrid menegaskan bahwa rencana mereka terhadap masa depan Álvarez sangat jelas, yakni mempertahankan sang pemain.

Direktur sepak bola profesional Atletico Madrid, Mateu Alemany, mengatakan klub berharap Álvarez segera kembali bergabung dengan skuad setelah sebelumnya sempat mengalami masalah kesehatan.

Atletico juga mempersiapkan pemain berusia 26 tahun tersebut untuk kembali tampil dalam pertandingan Liga Spanyol berikutnya melawan Athletic.

Alemany menambahkan bahwa komunikasi antara klub dan Álvarez terus berjalan dengan baik serta tidak ada masalah terkait masa depan sang pemain.

Pernyataan tersebut memperkuat sikap Atletico yang sebelumnya telah berulang kali menegaskan tidak memiliki rencana untuk melepas penyerang andalannya pada bursa transfer.