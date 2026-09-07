Diego Simeone Berikan Program Latihan Khusus kepada Julián Álvarez

Julian Alvarez (Bein Sports)
JawaPos.com – Julián Álvarez menjalani sesi latihan tambahan bersama Atlético Madrid setelah latihan utama sebagai bagian dari program peningkatan kebugaran menjelang pertandingan melawan Athletic Club di San Mamés.
Dilansir dari laman Bein Sports pada Senin (7/9), Latihan tersebut bukan merupakan bentuk hukuman disiplin, melainkan upaya staf pelatih Diego Simeone untuk menyesuaikan beban kerja pemain sesuai kondisi fisik masing-masing.
Álvarez menjadi salah satu pemain yang mendapat program khusus setelah kembali lebih lambat ke persiapan pramusim.
Penyerang asal Argentina itu menjalani latihan tambahan bersama Cristian Romero dan Marc Pubill, yang juga kembali terlambat setelah tampil dalam agenda internasional.
Ketiganya menjalani serangkaian latihan lari dengan perubahan tempo untuk meningkatkan kondisi fisik dan mengejar ritme permainan.
Program tersebut juga berkaitan dengan minimnya waktu bermain Álvarez dalam pertandingan terakhir Atlético Madrid melawan Sevilla.
Simeone dan staf pelatih Atlético Madrid berupaya meningkatkan kebugaran seluruh pemain tanpa memberikan beban berlebihan pada awal musim.
Selain Álvarez, sejumlah pemain lain seperti Koke dan Robin Le Normand juga menjalani latihan tambahan sesuai kebutuhan masing-masing.
Dengan persiapan tersebut, Álvarez diharapkan dapat segera mencapai kondisi terbaik dan berpeluang memainkan peran penting saat Atlético Madrid menghadapi Athletic Club di San Mamés.
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Jawa Pos
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