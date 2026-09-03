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M Shofyan Dwi Kurniawan
Jumat, 4 September 2026 | 03.56 WIB

Jadi Alternatif Julian Alvarez, Gabriel Jesus: Tidak Masalah Aku Jadi Rencana B

ig @fcbarcelona - Image

ig @fcbarcelona

JawaPos.com - Gabriel Jesus akhirnya resmi menjadi pemain Barcelona. Striker asal Brasil tersebut meninggalkan Arsenal dan bergabung dengan juara LaLiga dengan nilai transfer €15 juta atau sekitar £12,8 juta.

Jesus menandatangani kontrak berdurasi tiga tahun bersama Barcelona. Kepindahan ini terjadi setelah klub Catalan tersebut gagal mendatangkan Julian Alvarez dari Atletico Madrid.

Barcelona sebenarnya menjadikan Alvarez sebagai target utama untuk posisi penyerang tengah. Namun, Atletico menolak bernegosiasi dengan rival langsung mereka di LaLiga.

Jesus pun akhirnya menjadi pilihan yang diambil Barcelona. Dan menariknya, pemain berusia 29 tahun itu sama sekali tidak mempermasalahkan statusnya sebagai alternatif.

Jesus Tak Tersinggung Jadi Rencana B

Melansir BBC Sport, saat diperkenalkan sebagai pemain baru Barcelona, Jesus mendapatkan pertanyaan yang cukup langsung.

"Sepanjang musim panas ini Barca mencari penyerang tengah dan memutuskan Alvarez adalah rencana A. Kedatangan Anda merupakan kejutan. Apakah Anda tersinggung karena sepertinya rencana B atau C telah diterapkan?"

Jawaban Jesus menunjukkan bahwa ia tidak terlalu memikirkan urutan prioritas tersebut.

"Ini tidak mengganggu saya. Ini tidak menyinggung perasaan saya."

"Yang membuatku tersinggung adalah ketika seseorang mengatakan aku orang jahat, sesuatu yang belum pernah dikatakan siapa pun kepadaku sepanjang hidupku. Jadi itu tidak menggangguku. Yang menggangguku adalah tidak bisa bermain sepak bola."

Editor: Hanny Suwindari
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