Arsenal Menang Tipis dari Aston Villa, Bukayo Saka: Satu Gol Sudah Cukup!

Bukayo Saka setelah cetak gol ke gawang Aston Villa. (Dok. Arsenal)
JawaPos.com - Arsenal sukses meraih kemenangan setelah mengalahkan Aston Villa di pekan kedua Liga Inggris. Laga yang berakhir dengan skor tipis 1-0 tersebut dimainkan di Villa Park, Senin (1/9).
Bukayo Saka menjadi bintang kemenangan Arsenal dengan gol yang dicetaknya. Ia mencetak gol tersebut pada menit ke-59.
Melawan Aston Villa diakui Bukayo Saka sebagai laga yang sulit dihadapi Arsenal. Sebab, tim tuan rumah menerapkan pertahanan yang rapat sepanjang laga.
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"Sejujurnya, itu pertandingan yang sangat sulit. Tidak mudah datang ke sini, mereka mempersulit kami, jadi kemenangan ini terasa lebih baik lagi," kata Bukayo Saka kepada Sky Sports yang dikutip dari TNT Sports, Senin (1/9).
"Mereka bertahan dengan sangat rapat, dan mereka menjebak kami dalam posisi offside dengan garis pertahanan tinggi, jadi kami harus beradaptasi dengan itu. Ini berbeda dengan apa yang kami hadapi minggu lalu," lanjut pemain 24 tahun tersebut.
Menang dengan satu gol sudah membuat Saka puas, meski ia merasa Arsenal bisa mencetak lebih banyak gol. Pemain timnas Inggris tersebut juga menyayangkan penalti yang gagal diberikan kepada Arsenal.
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"Satu gol biasanya sudah cukup bagi kami karena pertahanan kami sangat solid, tetapi ketika kami mencetak gol pertama, permainan menjadi lebih terbuka dan kami seharusnya bisa mencetak gol kedua. Kami memiliki dua peluang penalti yang tidak menguntungkan kami," jelas Saka.
Arsenal banyak mengandalkan sisi sayap terutama peran bek sayapnya. Hal itulah yang membuat Riccardo Calafiori bisa mengirimkan umpan kepada Saka.
"Kami banyak berlatih pola serangan. Bek sayap kami memberikan banyak kontribusi, terutama kami para pemain sayap saat formasi rapat. Pergerakan dan dinamisme mereka sangat membantu. Anda selalu bisa menemukan mereka, mereka selalu tenang, dan Calafiori menunjukkan hal itu pada gol saya."
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Jawa Pos
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