Emiliano Martinez Tinggalkan Aston Villa dan Resmi Bergabung dengan Chelsea

Emiliano Martinez (Bein Sports)
JawaPos.com – Chelsea resmi mendatangkan Emiliano Martinez dari Aston Villa dengan nilai transfer sebesar EUR 7,5 juta atau sekitar Rp180 miliar.
Dilansir dari laman Bein Sports pada Selasa (1/9), Kiper tim nasional Argentina tersebut menandatangani kontrak berdurasi 3 tahun bersama The Blues setelah Aston Villa membuka peluang untuk melepasnya.
Kepindahan Martinez terjadi setelah Chelsea berupaya memperkuat sektor penjaga gawang menyusul sorotan terhadap penampilan Robert Sanchez.
Martinez mengaku sangat senang dapat bergabung dengan Chelsea dan menyebut kepindahan tersebut sebagai keputusan mudah bagi dirinya serta keluarga.
Kiper berusia 33 tahun itu menegaskan ambisinya untuk meraih kesuksesan dan membawa mentalitas juara ke Stamford Bridge.
Martinez juga berjanji akan memberikan kemampuan terbaiknya dalam setiap pertandingan dan sesi latihan demi membuat klub serta pendukung bangga.
Martinez bergabung dengan Aston Villa dari Arsenal pada 2020 dan menjadi salah satu pemain penting dalam kesuksesan tim di bawah asuhan Unai Emery.
Selama memperkuat Villa, kiper pemenang Piala Dunia 2022 tersebut mencatatkan 60 pertandingan tanpa kebobolan di Liga Inggris, sebuah torehan yang hanya dilampaui oleh empat penjaga gawang lainnya.
Kini, Martinez akan memulai tantangan baru bersama Chelsea dengan ambisi membantu klub kembali bersaing meraih berbagai gelar.
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Jawa Pos
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