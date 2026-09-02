Ollie Watkins Akhiri 6 Tahun Perjalanan dengan Aston Villa dan Bergabung Bersama Al-Hilal

Ollie Watkins (The Guardian)
JawaPos.com – Ollie Watkins resmi menyelesaikan kepindahannya dari Aston Villa ke Al-Hilal pada bursa transfer musim panas.
Dilansir dari laman The Guardian pada Selasa (1/9), Penyerang tim nasional Inggris tersebut dilaporkan ditebus dengan nilai transfer sebesar EUR 51 juta atau sekitar Rp1,22 triliun, meski masih memiliki dua tahun dalam kontraknya bersama Aston Villa.
Watkins kemudian menandatangani kontrak berdurasi tiga tahun bersama klub asal Arab Saudi tersebut.
Kepindahan itu mengakhiri perjalanan enam tahun Watkins bersama Aston Villa, setelah bergabung dari Brentford pada 2020.
Striker berusia 30 tahun tersebut menjadi salah satu pencetak gol terbaik dalam sejarah Villa di Liga Inggris dengan koleksi 91 gol, serta mencetak total 108 gol di seluruh kompetisi.
Pada musim lalu, Watkins mencetak 21 gol di semua ajang dan turut berperan membawa tim asuhan Unai Emery meraih prestasi di kompetisi Eropa.
Kepergian Watkins melanjutkan aktivitas transfer besar Aston Villa setelah sejumlah pemain penting meninggalkan klub pada musim panas ini.
Sebelumnya, Emiliano Martinez dikabarkan telah menyelesaikan kepindahannya ke Chelsea, sementara beberapa pemain lain juga dikaitkan dengan klub-klub besar Eropa.
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Jawa Pos
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