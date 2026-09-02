Logo JawaPos
HomeSepak Bola Dunia
Author avatar - Image
Risma Azzah Fatin
Rabu, 2 September 2026 | 21.41 WIB

Ollie Watkins Akhiri 6 Tahun Perjalanan dengan Aston Villa dan Bergabung Bersama Al-Hilal

Ollie Watkins (The Guardian) - Image

Ollie Watkins (The Guardian)

JawaPos.com – Ollie Watkins resmi menyelesaikan kepindahannya dari Aston Villa ke Al-Hilal pada bursa transfer musim panas.

Dilansir dari laman The Guardian pada Selasa (1/9), Penyerang tim nasional Inggris tersebut dilaporkan ditebus dengan nilai transfer sebesar EUR 51 juta atau sekitar Rp1,22 triliun, meski masih memiliki dua tahun dalam kontraknya bersama Aston Villa.

Watkins kemudian menandatangani kontrak berdurasi tiga tahun bersama klub asal Arab Saudi tersebut.

Kepindahan itu mengakhiri perjalanan enam tahun Watkins bersama Aston Villa, setelah bergabung dari Brentford pada 2020.

Striker berusia 30 tahun tersebut menjadi salah satu pencetak gol terbaik dalam sejarah Villa di Liga Inggris dengan koleksi 91 gol, serta mencetak total 108 gol di seluruh kompetisi.

Pada musim lalu, Watkins mencetak 21 gol di semua ajang dan turut berperan membawa tim asuhan Unai Emery meraih prestasi di kompetisi Eropa.

Kepergian Watkins melanjutkan aktivitas transfer besar Aston Villa setelah sejumlah pemain penting meninggalkan klub pada musim panas ini.

Sebelumnya, Emiliano Martinez dikabarkan telah menyelesaikan kepindahannya ke Chelsea, sementara beberapa pemain lain juga dikaitkan dengan klub-klub besar Eropa.

Editor: Novia Tri Astuti
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Emiliano Martinez Tinggalkan Aston Villa dan Resmi Bergabung dengan Chelsea - Image
Sepak Bola Dunia

Emiliano Martinez Tinggalkan Aston Villa dan Resmi Bergabung dengan Chelsea

Rabu, 2 September 2026 | 20.42 WIB

Arsenal Menang Tipis dari Aston Villa, Bukayo Saka: Satu Gol Sudah Cukup! - Image
Sepak Bola Dunia

Arsenal Menang Tipis dari Aston Villa, Bukayo Saka: Satu Gol Sudah Cukup!

Selasa, 1 September 2026 | 19.45 WIB

Prediksi Aston Villa vs Arsenal: Upaya The Villans Hentikan Langkah Arsenal di Premier League - Image
Sepak Bola Dunia

Prediksi Aston Villa vs Arsenal: Upaya The Villans Hentikan Langkah Arsenal di Premier League

Minggu, 30 Agustus 2026 | 21.38 WIB

Terpopuler

Prediksi Skor Al-Hilal vs Al Ahli di Liga Arab Saudi: The Blue Waves Amankan 3 Poin di Kandang! - Image
1

Prediksi Skor Al-Hilal vs Al Ahli di Liga Arab Saudi: The Blue Waves Amankan 3 Poin di Kandang!

2

Prediksi Skor Lecce vs Roma di Liga Italia: Misi I Giallorossi Curi 3 Poin di Stadio Via del Mare!

3

Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa

4

Prediksi Skor Monaco vs Marseille di Liga Prancis: Les Phoceens Tak Ingin Malu di Stade Louis II

5

Prediksi Skor Celta Vigo vs Athletic Bilbao: Masih Tumpul, Los Leones Terancam Gagal Menang Lagi

6

'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa

7

5 Arti Burung Perkutut Bunyi di Malam Hari, Mitos atau Pertanda Gaib? Simak Maknanya Berikut

8

Cek Warna Keberuntungan Menurut Hari dan Pasaran Jawa: Rahasia Menarik Energi Positif dan Kesuksesan Setiap Hari!

9

Breaking News! Persebaya Surabaya Rekrut Kapten Anapolis FC Matheus Lagoa

10

Pemerintah Tutup Permanen 455 SPPG Karena Tak Penuhi SLHS, Ini Data Rinciannya

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore