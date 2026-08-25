Chelsea Taklukkan Fulham, Morgan Rogers Cetak Gol dan Debut di Laga Derby London

JawaPos.com - Chelsea mengalahkan Fulham di laga perdana Liga Inggris. Laga Derby London Barat yang berakhir dengan skor 3-2 tersebut dimainkan di Craven Cottage, Selasa (25/8).

Morgan Rogers cetak gol dan debut Morgan Rogers mencetak gol pada menit ke-41.

Gol tersebut membuat Chelsea bisa unggul 2-1 di babak pertama dan bisa meraih kemenangan berkat gol dari Cole Palmer menit ke-49, meski Gonzalo Garcia memperkecil ketertinggalan.

Mencetak gol dan debut disambut dengan rasa bahagia oleh Morgan Rogers.

Dia juga menyoroti permainan menyerang dari kedua tim.

"Saya senang bisa bermain. Kedua tim bermain menyerang, itu yang sering dilakukan tim-tim Liga Inggris. Melakukan debut di derby dan mencetak gol, ya saya sangat senang," kata Morgan Rogers yang dikutip laman resmi Chelsea, Selasa (25/8).

Mengenai proses golnya, Rogers memuji pergerakan rekan setimnya.

Pemain 24 tahun tersebut mengaku tetap ingin tenang saat gol itu terjadi.