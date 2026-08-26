Chelsea Menang, Joao Pedro Ungkap Rahasia Kerja Sama dengan Palmer dan Rogers

JawaPos.com - Joao Pedro mengungkap kerja sama istimewanya dengan Cole Palmer dan Morgan Rogers setelah Chelsea mengalahkan Fulham 3-2 pada pekan pertama Liga Inggris 2026/2027 di Craven Cottage, Selasa (25/8). Penyerang asal Brasil itu merasa keberadaan Palmer dan Rogers membuatnya selalu memiliki peluang untuk mencetak gol.

Joao Pedro menjadi salah satu pencetak gol Chelsea dalam kemenangan tersebut. Menurutnya, pergerakan tanpa bola menjadi semakin efektif karena Palmer dan Rogers mampu membaca ruang serta memberikan umpan pada waktu yang tepat.

“Saya sangat bersyukur bisa bermain bersama mereka karena saya tahu jika saya melakukan beberapa pergerakan, seperti kemarin, Cole dan Morgan akan memberikan bola kepada saya, dan saya harus siap mencetak angka. Jadi, sangat istimewa bagi saya untuk bermain bersama mereka,” kata Joao Pedro yang dikutip laman resmi Chelsea, Selasa (25/8).

“Saya hanya mencoba menikmati dan berusaha membantu tim saya di setiap pertandingan. Lalu musim ini, kita lihat apa yang akan saya dapatkan. Saya hanya mencoba mencetak gol di setiap kesempatan yang saya miliki,” lanjut penyerang 24 tahun tersebut.

Joao Pedro sebenarnya baru bekerja sama dengan Morgan Rogers pada musim ini. Namun, keduanya sudah saling mengenal karena pernah berhadapan sebagai lawan.

Ketika Rogers bergabung dengan Chelsea, Joao Pedro mengaku langsung senang karena mengetahui kualitas pemain timnas Inggris tersebut.

“Saya sudah mengenal Morgan sejak lama karena kami pernah saling berhadapan. Jadi ketika dia bergabung dengan klub, saya tahu itu sangat bagus untuk kami karena dia pemain yang sangat bagus, dan saya pikir dia bisa membantu kami seperti yang dia lakukan kemarin,” jelas Joao Pedro.

Peran Xabi Alonso juga disebut penting dalam membangun chemistry ketiganya. Sang pelatih memberikan kebebasan kepada Joao Pedro, Palmer, dan Rogers untuk bergerak sehingga pertahanan lawan lebih sulit membaca posisi mereka.

“Saya rasa sekarang dalam pertandingan, jika kita banyak bergerak, akan sulit bagi para bek untuk menjaga satu pemain, untuk tetap bersamanya. Manajer membimbing kami untuk bermain bebas di lapangan, jadi kami saling memahami dengan baik. Jadi ini sangat membantu kami dan semoga hal ini bisa terjadi lebih sering lagi musim ini,” pungkasnya.