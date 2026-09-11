Prediksi Skor Al Ahli vs Al Hazem di Liga Arab Saudi: Tuan Rumah Superior dan Bisa Kunci Kemenangan

JawaPos.com — Al Ahli SFC diprediksi mampu mengalahkan Al Hazem pada matchday ketujuh Liga Arab Saudi di Al Inma Stadium, Sabtu (12/9/2026) pukul 01.00 WIB.
Tuan rumah punya catatan sempurna dalam dua laga kandang musim ini, sedangkan Al Hazem datang dengan rekor dua kemenangan, dua imbang, dan dua kekalahan.
Al Ahli SFC menjadi favorit untuk meraih tiga poin karena performa kandang mereka masih sempurna di awal musim 2026/2027.
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Dari dua pertandingan di markas sendiri, Al Ahli SFC mampu mencatat dua kemenangan dan menjadikan Al Inma Stadium sebagai salah satu modal penting menghadapi Al Hazem.
Secara keseluruhan, Al Ahli SFC berada di posisi ketujuh klasemen dengan koleksi 9 poin dari lima pertandingan, hasil tiga kemenangan dan dua kekalahan.
Tim asuhan Marino Pusic juga sudah mencetak 11 gol serta hanya kebobolan enam gol, menunjukkan kombinasi serangan produktif dan pertahanan yang cukup solid.
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Meski demikian, Al Ahli SFC tidak datang dengan modal sempurna setelah menelan kekalahan 2-3 dari Al Qadsiah pada pertandingan sebelumnya.
Hasil tersebut membuat Pusic perlu memperbaiki sejumlah aspek permainan agar kesalahan di lini belakang tidak kembali mengganggu upaya tim mengamankan kemenangan.
Dalam lima pertandingan terakhir di semua kompetisi, Al Ahli SFC membukukan dua kemenangan dan tiga kekalahan.
Catatan itu memperlihatkan inkonsistensi, tetapi performa kandang yang sempurna tetap menjadi alasan kuat untuk menempatkan tuan rumah sebagai tim yang lebih diunggulkan.
Al Hazem menempati posisi kesembilan dengan 8 poin setelah menjalani enam pertandingan, hanya terpaut satu angka dari Al Ahli SFC.
Mereka mengoleksi dua kemenangan, dua hasil imbang, dan dua kekalahan dengan torehan enam gol serta enam kali kebobolan.
Modal positif dibawa Al Hazem setelah meraih kemenangan 1-0 atas Al Taawoun dalam pertandingan terakhir.
Kemenangan tersebut bisa meningkatkan kepercayaan diri skuad asuhan Jalel Kadri, terutama setelah sebelumnya mereka lebih banyak mengandalkan hasil imbang untuk menjaga posisi di papan tengah.
Performa Al Hazem dalam lima pertandingan terakhir menghasilkan satu kemenangan, dua imbang, dan dua kekalahan.
Statistik tersebut menunjukkan permainan yang relatif sulit dikalahkan, tetapi produktivitas enam gol dari enam laga memperlihatkan masih ada persoalan di sektor serangan.
Menghadapi Al Ahli SFC di Al Inma Stadium, Al Hazem harus mampu menjaga organisasi pertahanan sekaligus menemukan cara untuk menciptakan peluang.
Jika terlalu dalam bertahan, tekanan tuan rumah berpotensi semakin besar dan membuat Al Hazem kesulitan mengembangkan permainan.
Faktor lain yang membuat Al Ahli SFC lebih diunggulkan adalah rekor pertemuan kedua tim. Dalam lima pertemuan terakhir, Al Ahli SFC selalu berhasil mengalahkan Al Hazem tanpa sekalipun kebobolan.
Dominasi tersebut semakin terlihat dari produktivitas kedua tim dalam lima pertemuan terakhir.
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