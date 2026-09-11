Prediksi Skor Al Ahli vs Al Hazem di Liga Arab Saudi: Tuan Rumah Superior dan Bisa Kunci Kemenangan

Al Ahli SFC diprediksi mengalahkan Al Hazem 2-0 pada matchday ketujuh Liga Arab Saudi di Al Inma Stadium, Sabtu (12/9/2026). (Al Ahli SFC)

JawaPos.com — Al Ahli SFC diprediksi mampu mengalahkan Al Hazem pada matchday ketujuh Liga Arab Saudi di Al Inma Stadium, Sabtu (12/9/2026) pukul 01.00 WIB.

Tuan rumah punya catatan sempurna dalam dua laga kandang musim ini, sedangkan Al Hazem datang dengan rekor dua kemenangan, dua imbang, dan dua kekalahan.

Al Ahli Punya Modal Kuat di Kandang Al Ahli SFC menjadi favorit untuk meraih tiga poin karena performa kandang mereka masih sempurna di awal musim 2026/2027.

Dari dua pertandingan di markas sendiri, Al Ahli SFC mampu mencatat dua kemenangan dan menjadikan Al Inma Stadium sebagai salah satu modal penting menghadapi Al Hazem.

Secara keseluruhan, Al Ahli SFC berada di posisi ketujuh klasemen dengan koleksi 9 poin dari lima pertandingan, hasil tiga kemenangan dan dua kekalahan.

Tim asuhan Marino Pusic juga sudah mencetak 11 gol serta hanya kebobolan enam gol, menunjukkan kombinasi serangan produktif dan pertahanan yang cukup solid.

Meski demikian, Al Ahli SFC tidak datang dengan modal sempurna setelah menelan kekalahan 2-3 dari Al Qadsiah pada pertandingan sebelumnya.

Hasil tersebut membuat Pusic perlu memperbaiki sejumlah aspek permainan agar kesalahan di lini belakang tidak kembali mengganggu upaya tim mengamankan kemenangan.

Dalam lima pertandingan terakhir di semua kompetisi, Al Ahli SFC membukukan dua kemenangan dan tiga kekalahan.

Catatan itu memperlihatkan inkonsistensi, tetapi performa kandang yang sempurna tetap menjadi alasan kuat untuk menempatkan tuan rumah sebagai tim yang lebih diunggulkan.

Al Hazem Lebih Sulit Menang di Markas Lawan

Al Hazem menempati posisi kesembilan dengan 8 poin setelah menjalani enam pertandingan, hanya terpaut satu angka dari Al Ahli SFC.