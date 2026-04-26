Profil Rudy Eka Priyambada: Pelatih Asal Indonesia yang Sukses Bawa Al Nassr Juara Liga Arab Saudi Putri

JawaPos.com - Nama Rudy Eka Priyambada mendadak jadi sorotan pencinta sepak bola Tanah Air. Pelatih asal Indonesia itu berhasil membawa tim Al Nassr Putri menjuarai Liga Arab Saudi Putri 2025/2026.

Al Nassr Putri meraih kemenangan meyakinkan atas Al Ula Putri dengan skor 5-1 di King Saud University Stadium, Riyadh, Sabtu (25/4) dini hari WIB. Kemenangan itu sekaligus membuat Al Nassr Putri merebut titel juara Liga Arab Saudi Putri musim ini.

Al Nassr Putri merebut gelar juara tersebut usai tampil impresif di musim ini dengan catatan 13 kemenangan dan satu kekalahan. Berkat catatan impresif itu, mereka mengakhiri klasemen Liga Arab Saudi Putri dengan koleksi 39 poin dari 14 pertandingan, unggul 12 angka atas pesaing terdekatnya, Al Ahli Putri.

Di balik kesuksesan tersebut, ada peran Rudy Eka. Seperti diketahui, pelatih berusia 43 tahun itu menjabat sebagai asisten pelatih Al Nassr Putri sejak 6 Juli 2025. Kerja kerasnya selama disana berbuah manis dengan berbagai gelar yang didapatkan Al Nassr Putri.

Ini menjadi gelar juara keempat yang berhasil diraih Al Nassr Putri di Liga Arab Saudi Putri. Sementara untuk Rudy Eka, gelar ini diketahui merupakan gelar ketiga yang berhasil ia persembahkan untuk klub. Sebelumnya, ia telah mempersembahkan dua gelar yakni Saudi Women’s Super Cup 2025 dan Saudi Women’s Premier Challenge Cup 2025.

Kesuksesan Rudy Eka saat ini, bukan sesuatu yang datang secara tiba-tiba. Sebab, eks pelatih Timnas Putri Indonesia memiliki perjalanan panjang dalam karier kepelatihannya, sebelum menggapai kesuksesan bersama Al Nassr Putri.

Berikut JawaPos.com coba merangkumnya secara singkat profil sang pelatih.

Rudy Eka terbilang pelatih yang cukup sukses dan kaya akan pengalaman. Namun siapa sangka, ia meniti karier kepelatihan tanpa latar belakang sebagai pemain profesional, melainkan melalui jalur pendidikan lisensi AFC yang konsisten.