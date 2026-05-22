Tangis Cristiano Ronaldo Warnai Kesuksesan Al Nassr Juara Pro Liga Saudi Arabia Musim Ini

JawaPos.com - Penantian Cristiano Ronaldo untuk meraih trofi bergengsi bagi Al Nassr FC akhirnya terwujud, setelah ia turut membantu timnya itu menjuarai Pro Liga Saudi Arabia musim ini, kompetisi sepak bola kasta tertinggi di salah satu negara raksasa sepak bola Asia tersebut.

Ronaldo turut mencetak brace ketika Al Nassr melumat tim papan bawah Damac dengan skor telak 4-1. Dua gol lainnya dicetak oleh mantan bintang Bayer Munchen, Kinsley Coman dan eks bintang Liverpool, Sadio Mane. Kemenangan itu sekaligus mendepak Damac dari kompetisi Pro Liga karena mereka dipastikan terdegradasi.

Al-Nassr memastikan diri sebagai kampiun Liga Arab Saudi dengan mengumpulkan total 86 poin dari 34 pertandingan, unggul dua poin dari rival terdekatnya Al-Hilal. Gelar juga mengakhiri puasa gelar Al-Nassr yang terakhir kali menjuarai kasta tertinggi sepak bola Arab Saudi pada musim 2018/19.

Tak hanya itu, trofi juara liga juga menjadi obat pelipur lara setelah beberapa hari sebelumnya Ronaldo dan Al Nassr kalah dari Gamba Osaka di final AFC Champions League 2.

Tangis Ronaldo Cristiano Ronaldo menjadi sorotan pada laga penentuan lawan Damac tersebut, dimana ia mencetak dua gol yang sekaligus menjadi gol penentu kemenangan. Namun yang tak kalah menyita perhatian tangis Ronaldo jelang laga usai.

Dilansir dari Mirror, saat pertandingan memasuki menit-menit akhir, Ronaldo ditarik keluar oleh pelatih Jorge Jesus. Dan saat duduk di bench, legenda Manchester United itu tertangkap kamera menangis terharu.

Gelar juara bagi Ronaldo musim ini memang terasa emosional karena ini merupakan kali pertama sang mega bintang memberi gelar bergengsi bagi Al Nassr sejak bergabung ke klub tersebut pada Januari 2023 lalu dari Manchester United.

Tak hanya itu, kesuksesan pemain berjuluk CR7 membawa juara timnya musim ini juga menjadi gelar penuh kenangan mendekati masa pensiunnya sebagai pesepak bola profesional, dan menjadi bukti bahwa ia benar-benar menikmati pertandingan yang dijalani.