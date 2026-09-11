Prediksi Skor Al Taawoun vs Al Hilal di Liga Arab Saudi: Tim Tamu Diprediksi Bangkit dan Curi 3 Poin

Al Hilal SFC diprediksi mengalahkan Al Taawoun pada matchday ketujuh Saudi Pro League 2026/2027. (Al-Hilal SFC)

JawaPos.com — Al Hilal SFC diprediksi mampu mengalahkan Al Taawoun pada matchday ketujuh Saudi Pro League 2026/2027 di King Abdullah Sport City Stadium, Sabtu (12/9/2026) pukul 22.50 WIB.

Perbedaan performa kedua tim membuat Al Hilal SFC lebih diunggulkan untuk membawa pulang tiga poin.

Al Taawoun menjalani awal musim yang sulit. Dari enam pertandingan, tim asuhan Zarko Lazetic belum sekalipun meraih kemenangan dengan catatan tiga hasil imbang dan tiga kekalahan.

Koleksi tiga poin menempatkan Al Taawoun di posisi ke-14 klasemen sementara. Produktivitas mereka juga menjadi persoalan karena baru mencetak tiga gol dan sudah kebobolan enam kali.

Situasi tersebut membuat laga kandang melawan Al Hilal SFC menjadi ujian berat. Apalagi, Al Taawoun belum mampu menang dalam tiga pertandingan kandang musim ini meski seluruhnya berakhir imbang.

Al Taawoun Kesulitan Mencetak Gol Masalah terbesar Al Taawoun terlihat dari lini depan. Dalam enam pertandingan awal, mereka hanya mampu mencetak tiga gol atau rata-rata 0,5 gol per pertandingan.

Pada laga terakhir, Al Taawoun bahkan harus menerima kekalahan 0-1 dari Al Hazem.

Hasil tersebut memperpanjang catatan tanpa kemenangan mereka sekaligus memperlihatkan persoalan dalam memanfaatkan peluang menjadi gol.

Lazetic mencoba membangun permainan dengan pendekatan defensif dan mengandalkan organisasi dari lini belakang.

Namun, strategi tersebut belum cukup untuk menghasilkan kemenangan karena Al Taawoun masih kesulitan menciptakan ancaman konsisten di depan gawang.