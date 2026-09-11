Logo JawaPos
HomeSepak Bola Dunia
Author avatar - Image
Moch. Rizky Pratama Putra
Jumat, 11 September 2026 | 20.07 WIB

Prediksi Skor Al Taawoun vs Al Hilal di Liga Arab Saudi: Tim Tamu Diprediksi Bangkit dan Curi 3 Poin

Al Hilal SFC diprediksi mengalahkan Al Taawoun pada matchday ketujuh Saudi Pro League 2026/2027. (Al-Hilal SFC)

 

JawaPos.com — Al Hilal SFC diprediksi mampu mengalahkan Al Taawoun pada matchday ketujuh Saudi Pro League 2026/2027 di King Abdullah Sport City Stadium, Sabtu (12/9/2026) pukul 22.50 WIB.

Perbedaan performa kedua tim membuat Al Hilal SFC lebih diunggulkan untuk membawa pulang tiga poin.

Al Taawoun menjalani awal musim yang sulit. Dari enam pertandingan, tim asuhan Zarko Lazetic belum sekalipun meraih kemenangan dengan catatan tiga hasil imbang dan tiga kekalahan.

Koleksi tiga poin menempatkan Al Taawoun di posisi ke-14 klasemen sementara. Produktivitas mereka juga menjadi persoalan karena baru mencetak tiga gol dan sudah kebobolan enam kali.

Situasi tersebut membuat laga kandang melawan Al Hilal SFC menjadi ujian berat. Apalagi, Al Taawoun belum mampu menang dalam tiga pertandingan kandang musim ini meski seluruhnya berakhir imbang.

Al Taawoun Kesulitan Mencetak Gol

Masalah terbesar Al Taawoun terlihat dari lini depan. Dalam enam pertandingan awal, mereka hanya mampu mencetak tiga gol atau rata-rata 0,5 gol per pertandingan.

Pada laga terakhir, Al Taawoun bahkan harus menerima kekalahan 0-1 dari Al Hazem.

Hasil tersebut memperpanjang catatan tanpa kemenangan mereka sekaligus memperlihatkan persoalan dalam memanfaatkan peluang menjadi gol.

Lazetic mencoba membangun permainan dengan pendekatan defensif dan mengandalkan organisasi dari lini belakang.

Namun, strategi tersebut belum cukup untuk menghasilkan kemenangan karena Al Taawoun masih kesulitan menciptakan ancaman konsisten di depan gawang.

Catatan kandang juga memperlihatkan persoalan serupa.

Editor: Edi Yulianto
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Rekor 47 Laga Tak Terkalahkan Al Hilal Terhenti, Simone Inzaghi Minta Maaf usai Dibantai Neom 0-2 - Image
Sepak Bola Dunia

Rekor 47 Laga Tak Terkalahkan Al Hilal Terhenti, Simone Inzaghi Minta Maaf usai Dibantai Neom 0-2

Rabu, 9 September 2026 | 04.06 WIB

Gabriel Martinelli Resmi Tinggalkan Arsenal dan Bergabung dengan Al-Hilal - Image
Sepak Bola

Gabriel Martinelli Resmi Tinggalkan Arsenal dan Bergabung dengan Al-Hilal

Senin, 7 September 2026 | 21.47 WIB

Karim Benzema Hengkang dari Al Hilal, Hanya Bertahan Enam Bulan - Image
Sepak Bola

Karim Benzema Hengkang dari Al Hilal, Hanya Bertahan Enam Bulan

Kamis, 3 September 2026 | 04.30 WIB

Terpopuler

Aris Sebut Dua Apartemennya Dipakai Endah Fitrianingsih dan Malik Bawazier Berselingkuh - Image
1

Aris Sebut Dua Apartemennya Dipakai Endah Fitrianingsih dan Malik Bawazier Berselingkuh

2

Suami Endah Fitrianingsih Sakit Hati ke Malik Bawazier Atas Kasus Perzinaan

3

Kecelakaan Maut! BYD M6 Diduga Error hingga Tak Bisa Direm dan Tabrak Trotoar di Jakbar

4

Prediksi Skor Fenerbahce vs Roma di Liga Champions: Duel Seru Berpotensi Seri

5

Prediksi Skor PSV Eindhoven vs Shakhtar Donetsk di Liga Champions: Kans Boeren Amankan 3 Poin

6

Rombongan Badan Pangan Ditembaki di Papua Pegunungan, 3 Orang Tewas

7

Viral Pernyataan Pribadi Deputi Bakom soal Antek Asing di Balik Erupsi 6 Gunung Api di Indonesia

8

Prediksi Skor Sporting Lisbon vs Galatasaray di Liga Champions: Leões Sikat Tim Tamu di Kandang

9

Prediksi Skor Slavia Prague vs Lens di Liga Champions: Duel Sengit Rawan Berakhir Imbang!

10

Prediksi Skor Como vs RB Leipzig di Liga Champions: I Lariani Siap Libas Tim Tamu di Sinigaglia

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore