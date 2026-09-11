Hasil Liga Champions 2026/2027: Como Buat Kejutan, Bayern dan Manchester United Menang Besar

JawaPos.om - Bayern Munchen dan Manchester United mengawali perjalanan mereka di Liga Champions 2026/2027 dengan kemenangan telak. Bayern menghancurkan Bodo/Glimt 5-0, sedangkan Manchester United menang 4-0 atas Sabah FK pada Jumat (11/9).

Selain dua raksasa Eropa itu, Como juga mencuri perhatian setelah mengalahkan RB Leipzig 4-1 di Stadion Giuseppe Sinigaglia. Sementara itu, Lens membalikkan keadaan dan menang 3-2 atas Slavia Praha lewat gol Ruben Aguilar pada masa tambahan waktu.

Bayern Munchen Pesta Lima Gol di Babak Kedua Bayern Munchen yang bermain dengan formasi 4-3-2-1 tampil dominan saat menjamu Bodo/Glimt di Allianz Arena. Namun, kedua tim masih bermain imbang tanpa gol hingga babak pertama berakhir. Joshua Kimmich sempat menjadi pemain yang paling dekat membuka keunggulan Bayern setelah sepakannya membentur tiang. Bodo/Glimt yang menggunakan formasi 4-3-3 juga mampu bertahan dengan baik sebelum kiper Nikita Haikin harus ditarik keluar pada jeda pertandingan.

Julian Faye Lund masuk menggantikan Haikin dan langsung menghadapi tekanan Bayern. Tidak lama setelah babak kedua dimulai, Jamal Musiala mencetak gol untuk membawa tuan rumah unggul. Harry Kane lalu menggandakan keunggulan Bayern lewat sundulan pada menit ke-61. Setelah itu, Alphonso Davies melepaskan tembakan keras yang tidak mampu dihentikan Lund .

Michael Olise melengkapi pesta gol Bayern dengan dua gol pada menit ke-83 dan 90+2. Bodo/Glimt juga harus menyelesaikan laga dengan 10 pemain setelah Odin Bjortuft menerima kartu merah. Olise pun dinobatkan sebagai Player of the Match berkat brace-nya yang membawa timnya menduduki peringka kedua klasemen sementara.

Manchester United Menang 4-0 atas Sabah FK Dilansir dari situs resmi UEFA, Manchester United juga mengawali kembalinya mereka ke Liga Champions dengan hasil impresif. Michael Carrick yang menerapkan formasi 4-2-3-1 berhasil membawa timnya menang 4-0 atas Sabah FK di Old Trafford.

Matheus Cunha membuka keunggulan Manchester United pada menit ke-27. Sabah yang menggunakan formasi serupa sempat memberikan ancaman dan Joy-Lance Mickels hampir menyamakan kedudukan. Namun, Manchester United berhasil mengambil kendali pertandingan. Bruno Fernandes dan Benjamin Sesko mencetak dua gol dalam rentang waktu tiga menit untuk membawa tuan rumah unggul 3-0 sebelum jeda.

Lisandro Martinez kemudian memastikan kemenangan besar Manchester United lewat gol pada babak kedua. Dengan hasil itu, Iblis Merah berhasil mengamankan posisi keempat klasemen sementara, sedangkan tim debutan Azerbaijan Sabah FK menempati posisi ke-34.