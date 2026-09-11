Proyek ‘Disney’ Como Meledak! Klub Milik Pengusaha Indonesia Menang 4-1 di Liga Champions

Como memasuki musim ketiga di Serie A sekaligus tampil di Liga Champions, setelah klub milik Indonesia menang 4-1 atas RB Leipzig. (Como)
JawaPos.com — Como mencatat kemenangan 4-1 atas RB Leipzig di Giuseppe Sinigaglia, Jumat (11/9/2026) dini hari WIB, sekaligus menjadi satu-satunya wakil Italia yang meraih tiga poin pada matchday pertama Liga Champions.
Hasil tersebut menjadi bukti terbaru proyek ambisius klub milik pengusaha Indonesia yang dalam tiga musim bersama Cesc Fabregas telah menjelma dari pendatang baru Serie A menjadi kekuatan Eropa.
Kemenangan atas RB Leipzig terasa semakin istimewa karena Como tampil meyakinkan di hadapan pendukung sendiri.
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Martin Baturina dan Anastasios Douvikas membawa Como unggul 2-0 pada babak pertama sebelum Assane Diao menambah gol ketiga, sementara Andrija Maksimovic sempat memperkecil skor menjadi 1-3.
Maximo Perrone kemudian mengunci kemenangan 4-1 pada penghujung pertandingan.
Como pun membuka petualangan di kompetisi antarklub elite Eropa dengan cara yang sulit diabaikan, sekaligus memperlihatkan hasil dari pembangunan klub yang tidak hanya berorientasi pada sepak bola.
Perjalanan Como menuju level ini memang berlangsung cepat.
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Memasuki musim ketiga bersama Fabregas di Serie A, klub tersebut kini tidak lagi sekadar berbicara soal bertahan di kasta tertinggi Italia, melainkan sudah menikmati panggung Liga Champions dengan skuad yang kompetitif dan identitas bisnis yang berbeda.
Fondasi perubahan itu bisa ditarik kembali ke 2019.
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