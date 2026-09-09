Prediksi Skor Como vs RB Leipzig: I Lariani Berpeluang Ukir Kemenangan di Liga Champions

JawaPos.com — Como 1907 akan menjamu RB Leipzig pada laga pertama fase Liga Champions 2026/2027 di Stadion Giuseppe Sinigaglia, Como, Italia, Jumat (11/9) pukul 02.00 WIB. I Lariani -julukan Como 1907- diprediksi mampu mengukir kemenangan manis.

Como 1907 datang dengan modal meyakinkan setelah mengalahkan Genoa dengan skor telak 4-1 pada laga terakhir. Hasil tersebut membuat I Lariani semakin percaya diri setelah mengawali musim dengan performa impresif di Liga Italia 2026/2027.

Tim asuhan Cesc Fabregas itu belum terkalahkan di Liga Italia musim ini dengan mencatatkan dua kemenangan dan satu hasil imbang. Performa tersebut menjadi gambaran betapa cepatnya Como 1907 berkembang dalam beberapa tahun terakhir.

Klub yang pada 2019 masih bermain di Serie D itu kini mampu menembus empat besar Liga Italia musim lalu sekaligus mengamankan tiket perdana untuk tampil di Liga Champions.

Como 1907 juga memiliki materi pemain yang cukup menjanjikan sehingga mampu tampil kompetitif. Nico Paz merupakan salah satu pemain penting di lini tengah.

I Lariani juga memiliki Assane Diao yang tampil impresif pada awal musim dengan mencetak dua gol serta satu assist.

Di sisi lain, RB Leipzig datang dengan situasi yang sedikit berbeda. Tim asal Jerman tersebut baru saja menelan kekalahan 1-3 dari Werder Bremen.

Kekalahan tersebut menjadi alarm bagi pelatih Martin Demichelis karena RB Leipzig kesulitan membongkar pertahanan lawan meski menguasai bola.

Demichelis tentu harus berbenah agar tidak menelan hasil minor saat melawat ke markas Como 1907. Ini menjadi ujian berat, mengingat I Lariani dikenal memiliki permainan agresif dan tekanan yang intens.