Como 1907 Debut di Liga Champions, Kursi VIP Diberikan untuk Suporter Tertua

Como 1907 debut di Liga Champions dengan tiket ludes. Mirwan Suwarso memberikan kursi VIP untuk suporter yang lahir pada 1950 atau sebelumnya. (@Como_1907/X).
JawaPos.com - Presiden klub Como 1907 Mirwan Suwarso ingin menjadikan momen debut Stadio Giuseppe Sinigaglia pada fase League di Liga Champions dini hari nanti WIB dapat dirasakan seluruh fans Como. Termasuk fans tertua klub berjuluk Il Lariani tersebut.
Karenanya, dalam laga home pertamanya melawan RB Leipzig full house dan banyak fans yang tidak kebagian tiket. Suwarso dan Direksi Como menyerahkan kursi VIP kepada fans yang lahir maksimal di 1950 silam.
"Tiket sudah terjual habis. Dengan kapasitas kursi yang dikurangi dan jumlah tiket yang tersedia terbatas, kami tidak bisa mengakomodir semua orang yang ingin berada di sana," tulis Suwarso lewat Instagram miliknya.
"Namun beberapa petinggi klub dan aku telah memutuskan untuk melepas kursi kami untuk pertandingan ini. Kami ingin agar kursi-kursi itu diberikan bagi para suporter yang menunggu paling lama: fans yang lahir pada 1950 atau sebelumnya, yang mengikuti Como melalui setiap liga dan era," sambung Suwarso.
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