Bayern Munchen Tumbangkan Bodo/Glimt, Harry Kane Bocorkan Kunci Kemenangan

Bayern Munchen mengalahkan Bodo/Glimt 5-0 di Liga Champions. Harry Kane mengungkap kesabaran dan kerja keras menjadi kunci kemenangan telak Die Roten. (Dok. FCB)
JawaPos.com — Bayern Munchen berhasil menumbangkan Bodo/Glimt pada laga perdana Liga Champions.
Pertandingan yang berakhir dengan skor telak 5-0 tersebut berlangsung di Allianz Arena, Jumat (11/9).
Bayern Munchen terlihat kesulitan membongkar pertahanan Bodo/Glimt sehingga tidak mampu mencetak gol pada babak pertama.
Saat jeda, Harry Kane menegaskan bahwa timnya harus bermain lebih sabar.
"Saya sangat senang dengan hasilnya. Kami harus tetap sabar, terutama di babak pertama. Saya pikir kami jauh lebih baik dan memiliki beberapa peluang bagus. Kiper melakukan beberapa penyelamatan bagus. Oleh karena itu, pesan saat jeda adalah: terus berjuang, tetap sabar, dan terus berusaha," kata Harry Kane yang dikutip laman resmi Bayern Munchen, Jumat (11/9).
Pada babak kedua, Bayern Munchen mampu unggul cepat pada menit ke-47 melalui gol Jamal Musiala.
Setelah menang telak 5-0, Kane menegaskan target timnya untuk tetap berada di posisi teratas.
"Gol cepat setelah jeda membuka permainan. Kami telah menunjukkan berulang kali dalam beberapa tahun terakhir bahwa kami semakin kuat seiring berjalannya pertandingan, yang Anda lihat lagi hari ini," bebernya.
"Kami baru memulai perjalanan panjang. Target pertama kami adalah finis setinggi mungkin di fase liga. Kami ingin menampilkan performa yang baik di depan para penggemar kami di pertandingan pertama kami di kandang dan mendapatkan tiga poin. Kami telah melakukannya, jadi kami sangat senang," lanjut penyerang Timnas Inggris tersebut.
Kapten Bayern Munchen itu juga memberikan pujian khusus kepada Jamal Musiala. Kane menilai pemain berusia 23 tahun tersebut banyak berperan dalam permainan.
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