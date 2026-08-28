Prediksi Skor Fiorentina vs Frosinone: La Viola Bisa Kesulitan, Hasil Imbang Mengintai!

JawaPos.com — Fiorentina berpeluang kembali gagal meraih kemenangan saat menjamu Frosinone di Stadio Franchi pada Sabtu (29/8/2026) pukul 23.30 WIB, setelah kedua tim sama-sama kalah pada pekan pembuka Serie A.

La Viola tumbang 0-4 dari AS Roma, sedangkan Frosinone kalah tipis 0-1 dari Juventus meski nyaris mencuri satu poin.

Fiorentina Masih Mencari Bentuk Terbaik Fiorentina memasuki musim baru dengan ambisi lebih tinggi setelah musim lalu sempat terlibat dalam persaingan menghindari degradasi.

Namun, banyaknya perubahan pada musim panas belum langsung menghasilkan performa positif ketika mereka menghadapi AS Roma pada giornata pertama.

Tim asuhan Fabio Grosso itu bahkan dihancurkan 0-4 di Stadio Olimpico. Kekalahan tersebut menjadi alarm serius bagi Fiorentina karena mereka kesulitan memberikan perlawanan terhadap salah satu klub papan atas Italia.

Sebelumnya, Grosso sebenarnya mengawali kiprahnya dengan kemenangan meyakinkan 4-1 atas Benevento di Coppa Italia. Namun, perbedaan level lawan terlihat jelas ketika Fiorentina memasuki persaingan Serie A.

Tujuh pemain anyar, termasuk Radu Dragusin, Franco Mastantuono, dan Arthur Atta, menjalani debut mereka di liga.

Kondisi tersebut membuat Fiorentina masih membutuhkan waktu untuk membangun chemistry dan memahami sistem permainan Grosso.

Dua pertandingan kandang secara beruntun melawan Frosinone dan Torino menjadi kesempatan penting bagi Fiorentina.