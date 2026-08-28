Prediksi Skor Union Berlin vs Eintracht Frankfurt: Die Eisernen Diprediksi Gagal Menang di Kandang!

Union Berlin menghadapi Eintracht Frankfurt pada laga pembuka Bundesliga 2026/2027 di Stadion An der Alten Forsterei. (Union Berlin)
JawaPos.com — Union Berlin diprediksi harus bekerja keras untuk mengalahkan Eintracht Frankfurt pada pekan pertama Bundesliga di Stadion An der Alten Forsterei, Sabtu (29/8/2026) pukul 20.30 WIB.
Kedua tim sama-sama membawa modal kemenangan telak di DFB-Pokal, tetapi Frankfurt berpotensi mencuri poin setelah mencetak 11 gol pada laga terakhirnya.
Baca Juga:Prediksi Skor RB Leipzig vs Borussia Monchengladbach: Red Bull Arena Jadi Momok Tim Tandang!
Union Berlin mengawali musim 2026/2027 dengan kemenangan 4-2 atas Eintracht Braunschweig pada babak pertama DFB-Pokal.
Hasil tersebut sekaligus menjadi pertandingan kompetitif pertama Mauro Lustrinelli sebagai pelatih anyar Die Eisernen.
Kemenangan itu tidak diraih dengan mudah karena Union Berlin dua kali harus mengejar ketertinggalan sebelum memastikan tiket ke babak berikutnya.
Situasi tersebut memperlihatkan masih ada pekerjaan rumah bagi Lustrinelli, terutama dalam menjaga konsistensi permainan sepanjang pertandingan.
Pelatih berusia 50 tahun itu datang ke Berlin dengan reputasi mentereng setelah membawa FC Thun promosi ke Swiss Super League.
Hebatnya, Lustrinelli kemudian mengantarkan klub tersebut meraih gelar juara pada musim berikutnya.
Tantangan bersama Union Berlin jelas berbeda karena targetnya bukan sekadar promosi, melainkan meningkatkan performa klub yang musim lalu finis di posisi ke-11 Bundesliga.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Prediksi Skor Racing Santander vs Elche di Liga Spanyol 2026/2027: Tuan Rumah Kunci 3 Poin!
Prediksi Skor Alaves vs Villarreal di Liga Spanyol 2026/2027: Sengit, Berakhir Imbang?
Desta Resmi Hengkang dari Vindes, Perusahaan Berjalan Bersama Vincent Rompies
Prediksi Skor Deportivo Alaves vs Villarreal di Liga Spanyol: Babazorros Bisa Buat Kejutan
Prediksi Skor Celta Vigo vs Osasuna di Liga Spanyol 2026/2027: Los Celestes Bakal Raih 3 Poin!
Kronologi Kericuhan di Pejompongan yang Tewaskan Lansia dan Bikin Pelajar Babak Belur
Prediksi Skor Fulham vs AFC Wimbledon di EFL Cup 2026/2027: Misi Bangkit The Cottagers
Tak Terbukti Terima Uang dan Perkaya Diri Sendiri, Eks Kabaranahan Kemhan Tetap Dihukum 2,5 Tahun
Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa
Prediksi Skor CSKA Sofia vs OFI Crete di Kualifikasi Liga Europa 2026/2027: Kans Lolos O Ómilos!