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Moch. Rizky Pratama Putra
Sabtu, 29 Agustus 2026 | 01.23 WIB

Prediksi Skor Union Berlin vs Eintracht Frankfurt: Die Eisernen Diprediksi Gagal Menang di Kandang!

Union Berlin menghadapi Eintracht Frankfurt pada laga pembuka Bundesliga 2026/2027 di Stadion An der Alten Forsterei. (Union Berlin) - Image

Union Berlin menghadapi Eintracht Frankfurt pada laga pembuka Bundesliga 2026/2027 di Stadion An der Alten Forsterei. (Union Berlin)

JawaPos.com — Union Berlin diprediksi harus bekerja keras untuk mengalahkan Eintracht Frankfurt pada pekan pertama Bundesliga di Stadion An der Alten Forsterei, Sabtu (29/8/2026) pukul 20.30 WIB.

Kedua tim sama-sama membawa modal kemenangan telak di DFB-Pokal, tetapi Frankfurt berpotensi mencuri poin setelah mencetak 11 gol pada laga terakhirnya.

Union Berlin Punya Modal Kemenangan, tapi Masih Rapuh

Union Berlin mengawali musim 2026/2027 dengan kemenangan 4-2 atas Eintracht Braunschweig pada babak pertama DFB-Pokal.

Hasil tersebut sekaligus menjadi pertandingan kompetitif pertama Mauro Lustrinelli sebagai pelatih anyar Die Eisernen.

Kemenangan itu tidak diraih dengan mudah karena Union Berlin dua kali harus mengejar ketertinggalan sebelum memastikan tiket ke babak berikutnya.

Situasi tersebut memperlihatkan masih ada pekerjaan rumah bagi Lustrinelli, terutama dalam menjaga konsistensi permainan sepanjang pertandingan.

Pelatih berusia 50 tahun itu datang ke Berlin dengan reputasi mentereng setelah membawa FC Thun promosi ke Swiss Super League.

Hebatnya, Lustrinelli kemudian mengantarkan klub tersebut meraih gelar juara pada musim berikutnya.

Tantangan bersama Union Berlin jelas berbeda karena targetnya bukan sekadar promosi, melainkan meningkatkan performa klub yang musim lalu finis di posisi ke-11 Bundesliga.

Editor: Banu Adikara
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