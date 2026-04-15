Debut Bersejarah Marie-Louise Eta Ternoda Komentar Seksis, Union Berlin Langsung Bereaksi

JawaPos.com–Pelatih anyar Union Berlin, Marie-Louise Eta langsung menjadi sorotan setelah mencatat sejarah sebagai manajer perempuan pertama di Bundesliga. Namun di balik pencapaian tersebut, dia justru harus menghadapi gelombang komentar seksis di media sosial.

Marie-Louise Eta resmi ditunjuk sebagai pelatih interim hingga akhir musim. Keputusan ini diambil tak lama setelah klub Union Berlin memecat Steffen Baumgart usai kekalahan 1-3 dari Heidenheim.

Saat ini, Union Berlin berada di posisi ke-11 klasemen Bundesliga dan masih harus waspada dalam persaingan menghindari zona degradasi.

Direktur olahraga klub Horst Heldt angkat bicara terkait serangan yang diterima Eta. Dia menyebut komentar-komentar tersebut sebagai sesuatu yang memalukan dan tidak masuk akal.

”Ini benar-benar memalukan. Saya tahu ada komentar seperti itu, tapi saya memilih tidak membacanya. Bagi saya, ini soal kualitas kualitas kepemimpinan,” ujar Heldt dikutip dari thesun.uk.co.

Dia juga menegaskan bahwa klub sepenuhnya percaya pada kemampuan Eta. ”Kami 100 persen yakin dengan Loui. Sangat tidak masuk akal kita masih menghadapi hal seperti ini di zaman sekarang. Dia adalah sosok pemimpin yang sangat kompeten,” tambah Horst Heldt.

Perempuan berusia 34 tahun itu bukan nama baru dalam sejarah sepak bola Jerman. Sebelumnya, dia sudah mencatatkan diri sebagai asisten pelatih perempuan pertama di Bundesliga saat bergabung dengan Union Berlin pada 2023.

Setahun berselang, dia juga sempat memimpin tim pria dalam satu pertandingan ketika pelatih utama saat itu, Nenad Bjelica, menjalani sanksi larangan mendampingi tim.