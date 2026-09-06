Prediksi Skor Espanyol vs Sevilla di Liga Spanyol: Kans Los Nervionenses Curi Poin di RCDE Stadium

JawaPos.com — Sevilla berpeluang membawa pulang poin saat menghadapi Espanyol pada lanjutan Liga Spanyol 2026/2027 di RCDE Stadium, Minggu (7/9/2026) pukul 02.00 WIB.

Los Nervionenses datang dengan modal enam poin dari tiga pertandingan, sedangkan Espanyol baru mengoleksi tiga poin setelah kalah dalam dua laga terakhir sehingga duel diprediksi berlangsung ketat.

Espanyol mengawali musim dengan sangat meyakinkan lewat kemenangan telak 3-0 atas Levante.

Namun, performa tersebut belum berlanjut karena tim asuhan Manolo Gonzalez kemudian menelan kekalahan tipis 2-1 dari Real Madrid dan kembali kalah dengan skor identik saat bertemu Real Sociedad.

Hasil tersebut membuat Espanyol kini berada di posisi ke-12 klasemen dengan tiga poin dari tiga pertandingan.

Mereka tentu tidak ingin kembali kehilangan angka untuk ketiga kalinya secara beruntun, apalagi pertandingan kali ini dimainkan di hadapan pendukung sendiri.

Rekor pertemuan juga memberikan sedikit keuntungan bagi Espanyol karena satu-satunya kemenangan mereka dalam 14 pertandingan terakhir melawan Sevilla terjadi di kandang sendiri musim lalu.

Empat kemenangan terakhir Espanyol atas Los Nervionenses bahkan seluruhnya diraih di markas mereka.