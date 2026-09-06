Prediksi Skor Espanyol vs Sevilla di Liga Spanyol: Kans Los Nervionenses Curi Poin di RCDE Stadium

Duel Espanyol vs Sevilla diprediksi berlangsung sengit dan berpotensi berakhir dengan skor 2-2 di RCDE Stadium. (Sevilla)
JawaPos.com — Sevilla berpeluang membawa pulang poin saat menghadapi Espanyol pada lanjutan Liga Spanyol 2026/2027 di RCDE Stadium, Minggu (7/9/2026) pukul 02.00 WIB.
Los Nervionenses datang dengan modal enam poin dari tiga pertandingan, sedangkan Espanyol baru mengoleksi tiga poin setelah kalah dalam dua laga terakhir sehingga duel diprediksi berlangsung ketat.
Espanyol mengawali musim dengan sangat meyakinkan lewat kemenangan telak 3-0 atas Levante.
Namun, performa tersebut belum berlanjut karena tim asuhan Manolo Gonzalez kemudian menelan kekalahan tipis 2-1 dari Real Madrid dan kembali kalah dengan skor identik saat bertemu Real Sociedad.
Baca Juga:Prediksi Skor Java United vs Garudayaksa: Tuan Rumah Agresif, Pendatang Baru Siap Beri Kejutan
Hasil tersebut membuat Espanyol kini berada di posisi ke-12 klasemen dengan tiga poin dari tiga pertandingan.
Mereka tentu tidak ingin kembali kehilangan angka untuk ketiga kalinya secara beruntun, apalagi pertandingan kali ini dimainkan di hadapan pendukung sendiri.
Rekor pertemuan juga memberikan sedikit keuntungan bagi Espanyol karena satu-satunya kemenangan mereka dalam 14 pertandingan terakhir melawan Sevilla terjadi di kandang sendiri musim lalu.
Baca Juga:Prediksi Skor Cagliari vs Lecce di Liga Italia: Duel Ketat di Sardinia Bisa Berakhir Imbang
Empat kemenangan terakhir Espanyol atas Los Nervionenses bahkan seluruhnya diraih di markas mereka.
Espanyol melakukan tujuh perekrutan pemain selama bursa transfer musim panas untuk memperkuat skuad.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Prediksi Skor Borneo FC vs Persija Jakarta: Macan Kemayoran Menang Tipis di Samarinda
Prediksi Skor Lyon vs Auxerre di Liga Prancis: Les Gones Berpeluang Menang Telak di Groupama!
Prediksi Skor Newcastle United vs Bournemouth di Liga Inggris: The Magpies Tak Ingin Malu di Kandang
Prediksi Skor Hoffenheim vs Borussia Dortmund di Liga Jerman: Kans Die Borussen Gondol 3 Poin
Prediksi Skor Bhayangkara FC vs Persebaya Surabaya: Green Force Diprediksi Menang Tipis di Lampung
Prediksi Arema FC vs Isenmulang Kalteng FC: Singo Edan Diprediksi Menang di Kanjuruhan
Santri Cilik Tegur Bacaan Alquran Nusron Wahid: Ayat Alquran Jangan Diacak-acak!
Prediksi Skor Werder Bremen vs RB Leipzig di Liga Jerman: Die Bullen Bisa Gondol 3 Poin
Prediksi Skor Brentford vs Sunderland di Liga Inggris: The Bees Berpeluang Gasak Tim Tamu!
Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa