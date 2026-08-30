Menang atas Sevilla, Diego Simeone Bahas Alex Baena hingga Bursa Transfer Atletico Madrid

JawaPos.com - Pelatih Atletico Madrid Diego Simeone memuji penampilan timnya setelah menang 3-1 atas Sevilla. Atletico tampil efektif sejak awal pertandingan dan mampu memanfaatkan situasi transisi untuk menciptakan sejumlah peluang berbahaya.

Alex Baena menjadi salah satu pemain yang paling menonjol setelah mencetak dua dari tiga gol Atletico dalam pertandingan tersebut.

“Kami beruntung bisa memainkan pertandingan yang bagus. Para pemain melakukan pekerjaan yang sangat baik dalam merebut bola dan melakukan transisi dari pertahanan,” kata Simeone usai pertandingan dikutip dari Cadana SER.

Menurut Simeone, kemenangan itu terasa semakin penting karena Sevilla datang dengan penuh percaya diri setelah meraih dua hasil positif dalam pertandingan sebelumnya.

“Mereka datang setelah meraih dua hasil yang sangat bagus, dengan antusiasme untuk melakukan pressing tinggi. Dengan memenangkan bola-bola kedua, kami mampu menciptakan transisi yang menimbulkan masalah bagi mereka dan mengontrol pertandingan hingga babak kedua,” ujar Simeone.

Meski mampu mengendalikan jalannya pertandingan pada sebagian besar babak pertama, Atletico mengalami penurunan energi setelah turun minum. Kondisi itu membuat Sevilla lebih leluasa meningkatkan tekanan dan perlahan kembali ke dalam pertandingan.

“Kami mulai kehabisan energi, dan tekanan Sevilla membuat kami tidak lagi menciptakan peluang mencetak gol,” tutur Simeone.

Simeone menilai situasi itu menjadi salah satu aspek yang masih perlu diperbaiki Atletico. Meskipun demikian, timnya mampu mempertahankan keunggulan hingga pertandingan berakhir dan mengamankan tiga poin.

Selain itu, Alex Baena mendapatkan perhatian khusus dari Simeone. “Kalian bisa melihatnya. Dorongan yang dia dapat setelah memenangkan Piala Dunia, serta kepercayaan yang diberikan pelatih kepadanya untuk bermain di setiap pertandingan, sekarang dia membalasnya kepada kami melalui permainan dan kerja kerasnya,” kata Simeone.