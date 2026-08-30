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Antonius Oskarianto Adur
Minggu, 30 Agustus 2026 | 19.58 WIB

Cetak Brace saat Atletico Madrid Tumbangkan Sevilla, Alex Baena Bantah Gantikan Peran Julian Alvarez

Pemain Atletico Madrid Alex Baena. (Dok. Alex Baena) - Image

Pemain Atletico Madrid Alex Baena. (Dok. Alex Baena)

JawaPos.com - Atletico Madrid berhasil mengalahkan Sevilla di pekan ketiga Liga Spanyol. Laga yang berakhir dengan skor 3-1 tersebut dimainkan di Ramon Sanchez Pizjuan, Minggu (30/8).

Alex Baena Cetak Brace bantah gantikan peran Julian Alvarez

Alex Baena menjadi bintang dalam kemenangan Atletico Madrid melawan Sevilla. Ia berhasil mencetak dua gol pada menit keempat dan ke-33.

Keberhasilan Alex Baena melakukan brace diakuinya karena kepercayaan diri. Ia juga mengucapkan terima kasih kepada rekan setimnya.

"Saya menyimpan tujuan-tujuan itu dalam hati. Saya senang, proses ini sangat baik bagi saya. Saya memiliki banyak kepercayaan diri. Terima kasih atas standar tinggi yang ditetapkan oleh rekan-rekan setim saya," kata Alex Baena kepada Movistar yang dikutip dari Mundo Deportivo, Minggu (30/8).

Kepercayaan diri tersebut muncul karena Alex Baena membawa timnas Spanyol menjadi juara Piala Dunia 2026. Ia ingin momen tersebut dimanfaatkannya dengan baik untuk mencetak lebih banyak gol.

"Bagi siapa pun, menjadi Juara Dunia meningkatkan kepercayaan diri. Terlebih lagi setelah Kejuaraan Dunia hebat yang saya raih. Saya perlu mempertahankan momentum ini,” ujar Baena.

Peran false nine diberikan kepada Baena yang berhasil dijalankannya dengan baik. Pemain timnas Spanyol tersebut juga membantah menggantikan peran penyerang utama Julian Alvarez yang harus absen di laga kali ini.

"Tim melakukan apa yang harus kami lakukan di babak pertama. Kami sangat bagus dalam menguasai bola. Kami perlu setajam seperti di babak pertama. Siapa pun di lini serang bisa bermain seperti itu, sebagai 'false 9'. Hari ini giliran saya dan itu berjalan dengan sangat baik," jelas Baena.

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
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